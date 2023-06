Instituto se recuperó en la Copa Argentina ante Riestra

Con dos goles de "Maravilla" Martínez, Instituto de Córdoba cumplió con lo que tenía que hacer, derrotó a Riestra de la Primera Nacional, y avanzó a la próxima fase de la Copa Argentina. En el el encuentro que se disputó en Jujuy, la "gloria" tuvo como entrenador al histórico delantero "Miliki" Jiménez, que reemplazó a Lucas Bovaglio. Para el próximo fin de semana, asumirá el exDT de Huracán, Diego Dabove.

Instituto dominó la mayor parte del desarrollo en el primer tiempo en base al juego dinámico y equilibrado de sus líneas ante un Riestra que estuvo más dedicado a defender que buscar el arco contrario. Martínez puso el 1 a 0 tras aprovechar un centro corto de Juan Franco desde la izquierda y con un toque preciso hacia el primer palo descolocó al arquero Franco Agüero. A los 33’ un remate de Franco desde fuera del área casi se convierte en el segundo tanto pero la pelota dio un golpe en el travesaño y salió afuera y en la siguiente jugada un centro de Santiago Rodríguez fue conectado de cabeza por Martínez, la pelota pasó cerca del palo.

En la segunda parte, las cosas no cambiaron demasiado, si bien la visita consiguió descontar con un penal convertido por Alarcón después que el árbitro cobró una falta clara en el área. Martínez fue un problema sin solución en toda la noche para la defensa de Riestra y en la primera clara que tuvo en el segundo tiempo no perdonó. Recibió un pase de Lódico y ante la salida del arquero puso el 2 a 0. Riestra no generó mayor peligro ya que fue bien controlado por la última línea del conjunto dirigido hoy inerinamente por Daniel "Miliki" Jiménez, que se alzó con un triunfo merecido para comenzar con el pie derecho una nueva edición de la Copa Argentina.

Esta noche la Comisión Directiva de Instituto informó que Diego Dabove es el nuevo director técnico de Instituto tras la salida de Lucas Bovaglio, y justamente el próximo rival de los cordobeses en 16avos, de final de esta Copa Argentina será el anterior equipo del flamante entrenador de "La Gloria", Huracán.