"No secuestré a nadie": la declaración de L-Gante tras haber quedado detenido

Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, continuará detenido luego de declarar en la Fiscalía N°9 de General Rodríguez por la causa en la que se lo acusa de privar de la libertad y amenazar con un arma a un grupo de jóvenes. "No secuestre a nadie", dijo y se negó a responder preguntas.

De acuerdo al periodista de TN Rodrigo Alegre, el cantante dio su versión de los hechos de forma oral durante una hora y media en donde aseguró que los denunciantes se subieron a su vehículo por voluntad propia y además se negó a responder preguntas.

A su vez, el periodista reveló que los abogados del artista pidieron una serie de medidas para continuar el proceso: Si bien no se sabe en detalle, podemos adelantar que podría tratarse de una excarcelación extraordinaria, es decir, que continúe el proceso bajo libertad; o una morigeración, que es permanecer en libertad con una tobillera o dispositivo que le permita garantizar que no se va a mover del lugar en el que está y no entorpecerá la causa”.

Por lo pronto, el músico quedará detenido en la DDI de Quilmes. “La fiscalía tiene 30 días para pedir la prisión preventiva, hay que ver si lo terminan resolviendo antes o no. Será el juez de garantía quien deberá resolver estos dos delitos: la privación ilegítima de la libertad con las amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”, concluyó Alegre.

Tras haber declarado, el abogado de L-Gante, Alejandro Cipolla, habló con la prensa sobre los pasos a seguir: “Vamos a pedir una nueva testimonial, porque creemos que la declaración de una de las denunciantes (Rosa) pudo haber estado coaccionada”.

“Lo llamativo es que si a vos te llevan a un familiar a la fuerza, ¿no llamás al 911? Acá eso no sucedió”, aseguró. Y concluyó: “Para mí hay una motivación económica, porque de otra manera no se entiende”.