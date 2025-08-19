Conmoción: murió atropellado el día de su cumpleaños y su perro se quedó al lado del cuerpo

Un hombre murió atropellado el día de su cumpleaños y el conductor se fugó de la escena: el que sí se quedó a su lado mientras agonizaba fue su perro, que no se despegó del cuerpo aún cuando arribaron las fuerzas de seguridad. El dramático hecho ocurrió ayer por la mañana en Rodeo del Medio, dentro de la provincia de Mendoza, cuando Eliberto Cuz Cardozo cruzaba por la intersección de las calles Roma y Don Bosco, en el barrio Colonia Bombai.

La víctima, que cumplía 60 años ese mismo lunes, había salido a caminar con su mascota y unos minutos antes de las 7 de la mañana fue embestido por un vehículo. Por lo pronto, el sujeto quedó tirado en el suelo tras el golpe y cuando llegaron los médicos del servicio de emergencias ya había fallecido. Los efectivos, al llegar al lugar, se encontraron con una escena desgarradora: el perro del individuo no se apartaba del cadáver.

Las primeras pericias sobre la escena del crimen indicaron que el conductor que cometió el siniestro se dio a la fuga. Además, se encontraron restos de vidrios y plásticos rotos en el lugar. La Científica de la jurisdicción trabajó en la zona para recabar información que pudiera echar luz sobre lo ocurrido, que conmocionó a todo el barrio.

A su vez, la Fiscalía que está a cargo de la causa solicitó las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar al auto y establecer cómo fue la colisión. El chofer del coche fue demorado y está a la espera de la determinación de la Justicia, ya que podría ser condenado por asesinato.