Una mujer robó en el kiosco de un histórico jugador de Aldosivi

Luego del llamado al 911, el personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría séptima acudió cerca de las 5 de la mañana al lugar de los hechos. Vieron la puerta del kiosco forzada, el vidrio de la puerta de ingreso roto y, cuando ampliaron la búsqueda, divisaron a una mujer corriendo con paquetes encima.

Se trataba de una ladrona de 38 años, que minutos antes había robado en un comercio de Avenida Tejedor al 980. Escapaba con una bolsa de residuos negra que tenía golosinas y las herramientas empleadas para efectuar el robo: tres destornilladores, una barreta y un corta fierro. La huida duró poco, ya que en media cuadra la alcanzaron y la demoraron.

El kiosco de golosinas.

Los elementos utilizados para el escruche.

El kiosco es el emprendimiento familiar del Pipa Villar y su familia. Actual entrenador de las inferiores del Tiburón, Villar quedó en la historia formando parte del ascenso en 2018. Además, dejó una huella en Godoy Cruz, también subiendo a Primera, fue dirigido por Maradona en Gimnasia y se formó en Newell´s. Por eso, este negocio tiene su réplica en Rosario y en Funes. En Mar del Plata, la primera sucursal estuvo en Güemes y hace poco tiempo, se mudó a la zona de Constitución.

La puerta del local, forzada.

Las golosinas secuestradas luego del robo.

El fiscal Layus dispuso la notificación de la formación de causa a tenor de lo normado en el artículo 60 del Código Penal, por el delito de robo en grado de tentativa, y trasladaron a la mujer al Palacio de Tribunales.