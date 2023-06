Tenía 21 años: se recuperó de un cáncer y lo mataron a balazos para robarle el celular

Dante Godoy García tenía 21 años y había superado después de una dura batalla un tumor cerebral que le descubrieron cuando era un nene. Pero este lunes fue asesinado a balazos cuando regresaba junto a un compañero de una Escuela Técnica a la que asistía a un curso para ser electricista. Lo mató un delincuente que intentó robarles el teléfono celular, pero que baleó al joven y se fue sin el botín pese a que Dante nunca se resistió al robo y solo atinó a cubrirse cuando el ladrón los amenazó con un arma.

El crimen ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 21, en la localidad bonaerense de Cuartel V, partido de Moreno, cuando la víctima regresaba a su casa de un curso de electricista que realizaba en una escuela técnica de la Fundación Uocra, junto con un compañero. En ese momento, ambos jóvenes fueron interceptados por un delincuente que iba en bicicleta y con un arma de fuego les exigió que le entregaran sus teléfonos celulares.

Dante trabajaba y estudiaba tras superar un cáncer.

El compañero se retrasó unos metros para evitar el robo y Godoy García quiso cubrirse con la mano pero el asaltante efectuó un disparo tras amenazarlo al decirle "tengo un arma, tengo un arma". Ante esa situación, la víctima intentó escapar pero el delincuente le disparó nuevamente y cayó herida de bala a unos metros. Tras el ataque, el ladrón huyó en la bicicleta sin consumar el robo y el compañero corrió tres cuadras hasta la casa de un primo de la víctima para avisarle lo sucedido.

Ante la demora de la ambulancia, los familiares de Dante lo trasladaron de urgencia hasta la Unidad de Pronta Atención Nº 12, donde llegó muerto como consecuencia de las balas que recibió.

“Ojalá que se haga justicia y que no vuelva a pasar esto nunca más, porque Dante era un chico trabajador y estaba estudiando. Era sano, sano como él no había otro. Ojalá que esto sirva, se haga justicia y que no vuelva a pasar más”, dijo Edgar Godoy, padre del joven asesinado, quien en los últimos tiempos, además de estudiar para ser electricista, trabajaba como personal de mantenimiento en una empresa y se había mudado hace seis meses.

Los familiares y amigos lo despidieron en las redes.

A los 12 años, Dante había sido operado de un tumor cerebral maligno, un meduloblastoma, que le implicó tratamientos de radio y quimioterapia y una larga recuperación. Mariela Godoy, tía del joven, contó que con el tiempo logró rehabilitarse y comenzó a llevar una vida normal. “Tuvo un tumor cuando era muy chico, pero se logró recuperar de esa enfermedad. Mi hermano me llamó a las seis de la mañana, avisando que a Dante lo habían matado. Un hombre en una bicicleta le pidió que le diera todo, él se asustó y ahí es cuando le dio el disparo. No sabíamos muy bien cómo había sido. Le dio por la espalda”, comentó Mariela. “La familia está destruida, otra palabra no tengo”, concluyó.

La familia de Dante pide justicia. El asesino sigue prófugo.

El delincuente sigue prófugo. Los pesquisas analizaban las cámaras de seguridad de la zona para determinar la ruta de escape. El hecho es investigado por la fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez.