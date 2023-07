"La conozco de jovencita": el encuentro de Susana Giménez y Mirtha Legrand en los Martín Fierro 2023

Anoche se llevó a cabo la 51° edición de los premios Martín Fierro y uno de los momentos más celebrados de la gala del último domingo, fue el premio a la trayectoria en el que se encontraron en el escenario Mirtha Legrand y Susana Giménez.

“Aquí estoy para un premio que me hace muy feliz, y que me emociona muchísimo. Ella es una persona que todo el mundo ama, la gente la adora, y la conozco desde que era muy jovencita”, comenzó diciendo La Chiqui, quien estuvo a cargo de la presentación del galardón.

“Es una persona noble, querida y adorable. El éxito no es gratuito, y cuando se tiene éxito por algo es”, siguió la conductora antes de mencionar a Susana Giménez.

Luego de la proyección del video que repasó parte de la carrera de la diva de los teléfonos, Mirtha recordó que fue Susana quien le entregó ese mismo premio tiempo atrás.

Al recibir el premio, Susana expresó: "Somos parte de la historia de la televisión, somos familia". Y con la estatuilla en mano, recordó: “Para mí es un honor que me hayas entregado este premio, que hayas subido, y además que hayas dicho cosas tan lindas, tan cariñosas. Yo iba a tu casa a jugar al Burako, y no podía creer que Mirtha Legrand me invitara a su casa”.

“En verano íbamos a la playa con la Chiqui y Tinayre, que leía mucho el diario. Íbamos lejos para que nadie nos molestara, y eran unos días de gozo tan grande. Somos parte de la historia de la televisión, somos familia, nos queremos y nos respetamos”, continuó Susana , en uno de los momentos más emotivos de la gala.