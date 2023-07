"The woman in me": Britney Spears publicará en octubre un impactante libro sobre su vida

La cantante estadounidense Britney Spears, de 41 años, anunció este martes que en octubre publicará un libro en que relatará sus jugosas memorias de vida, en los que los especialistas esperan que sea uno de los acontecimientos editoriales del año, que le valieron a "La Princesa del Pop" un contrato multimillonario.

"The woman in me" (La mujer en mí) verá la luz el próximo 24 de octubre, en una biografía que promete "una historia valiente e increíblemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza", según adelantó la revista People.

Britney anunció este lunes -vía Twitter- que tenía "grandes noticias", que la tenían emocionada. Sus fanáticos suponían que se trataba de un nuevo disco, pero finalmente la gran noticia fue un libro sobre sus memorias, cuyo primera mención fue hace un año y medio.

La cantante de ‘Toxic’ -entre otros grandes hits- terminó estas memorias en abril y firmará un contrato de 15 millones de dólares por su libro. Esta noticia llega como un buen signo para su vida, luego de su victoria sobre su padre en los tribunales, contra la tutela que le habían impuesto los tribunales estadunidenses durante más de 13 años.

Luego de la campaña en redes sociales que pedía su "liberación" bajo la consigna #FreeBritney, en 2021 la Justicia falló a favor de la artista, quien aseguró que solo quería recuperar su vida. Tras muchos años, parece que "La princesa del Pop" está preparada para contar su historia.

"The woman in me"

Según la editorial Gallery Books, Spears "revelará por primera vez su increíble viaje y mostrará la importancia de que una mujer cuente su propia historia en sus propios términos". También se ha publicado la portada, en la que se ve a una Britney muy joven junto al título, que hace referencia a su tema ‘I’m Not a Girl, Not Yet a Woman’.

En la página web del libro, se recuerda cómo en 2021 "el mundo entero escuchó a Britney Spears hablar en un tribunal" sobre su experiencia de haber sido sometida a la polémica tutela legal que controló sus finanzas y su vida personal durante unos 13 años, y de la que fue liberada por orden judicial ante el clamor de sus fans.

"El impacto de compartir su voz -su verdad- fue innegable, y cambió el curso de su vida y las vidas de innumerables personas. 'The woman in me' revela por primera vez su increíble periplo, y la fortaleza en el interior de una de las mayores artistas de la historia de la música pop", avanza un texto promocional. La cantante aborda ese relato "con candidez y humor sobresalientes" con el objetivo de "iluminar el poder duradero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente su propia historia, en sus propios términos, finalmente", indica también el texto.