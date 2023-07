Rossi le habló al "voto bronca" y pidió: "Si estás enojado, pegale una patada a la pared"

De paso por Mar del Plata en el marco de una actividad gremial, el jefe de ministros de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, brindó un extenso discurso para persuadir al electorado que se muestra descontento con el Gobierno nacional y pidió no acudir al denominado "voto bronca" en las próximas elecciones. "Si estás enojado, pegale una patada a la pared", afirmó.

Dos días más tarde de que la Confederación General del Trabajo (CGT) cerrara filas detrás del precandidato a presidente Sergio Massa y confirmara un acto en su apoyo, el compañero de fórmula se mostró con referentes de uno de los principales gremios al participar del LXV° Congreso Ordinario y el 75° Aniversario de la Federación Argentina de Luz y Fuerza.

En un discurso que se extendió cerca de 40 minutos, Rossi abordó la coyuntura económica del país, ponderó los valores del peronismo, lanzó fuertes críticas hacia los candidatos de la oposición y buscó persuadir a los indecisos. "Estamos en un proceso electoral y a veces se vota por una propaganda o consigna y no se visualiza el fondo de la cuestión que se discute. Cuando uno elige presidente es por cuatro años. Para sacarse la bronca que alguno puede tener o el enojo que alguno puede tener no es el mejor camino elegir un presidente por los próximos cuatro años porque estás hipotecando tu futuro. Si estás enojado, pegale una patada a la pared, pegale una patada a la puerta. Pero claramente hay que elegir pensando en el futuro de la Argentina. De nosotros mismos, de nuestros hijos y nietos", convocó.

Reservas: tras la crisis de la sequía, Rossi vaticinó que "la economía empieza a cambiar en noviembre"

El precandidato a vicepresidente vaticinó que el "ciclo económico empieza a cambiar en noviembre" ya que las arcas de la Nación se reforzarán con 20 mil millónes de dólares que este año hicieron falta producto de las consecuencias que provocó la sequía que afectó al campo.

"Hoy no tenemos otra crisis que no sea una crisis de balanza de pagos y es porque nos faltan 20 mil millones de dólares producto de la sequía. Si no tenés 20 mil millones de dólares, tenés debilidad de reservas en el Banco Central y si tenés debilidad de reservas es muy difícil controlar el tipo de cambio; si no tenés fortaleza para controlar el tipo de cambio hay expectativa de devaluación y si eso ocurre los precios se adelantan a una devaluación que después no sucede", explicó.

Tras la crisis de la sequía, Agustín Rossi vaticinó que "la economía empieza a cambiar en noviembre". Foto: Prensa Agustín Rossi.

Rossi aseguró que Argentina contará el año que viene con 20 mil millones de dólares, a los que además se sumarán otros 4 mil millones que ahorrará el Gobierno al sustituir las importaciones de gas de Bolivia, tras la inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. "Entonces, vamos a tener una balanza comercial favorable y vamos a tener reservas en el Banco Central. ¿En qué me repercute? Vamos a poder controlar el tipo de cambio; y si controlo el tipo de cambio va a bajar la inflación y vamos a poder recuperar poder adquisitivo del salario", confió sobre el comportamiento de la economía.

"Es mentira que el año que viene va a ser un año de sacrificio. En noviembre empieza a cambiar absolutamente la situación para el conjunto de los argentinos y cambia para bien. Vamos a tener crecimiento con distribución del ingreso que es lo que busca y ha logrado el peronismo a lo largo y ancho de toda su historia en Argentina", ratificó.

"La derecha atrasa 70 años"

En otro tramo de su discurso, Rossi puso de relieve las políticas que impulsan los espacios opositores en materia económica y de derechos laborales y no ahorró en críticas contra Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

El jefe de ministros de Gabinete aseguró que "si ganan el Gobierno lo primero que van a hacer es una devaluación brusca, van a subir el tipo de cambio y se va a ir muchísimo más alta la inflación. Va a aumentar la pobreza, la indigencia y se va a perder aún más poder adquisitivo del salario. Esto es lo que plantean los dirigentes opositores", apuntó.

El gremio de Luz y Fuerza mostro´su apoyo a la fórmula Massa-Rossi. Foto: Prensa Agustín Rossi.

Al inicio de su mensaje, Rossi se remontó al Gobierno de Juan Domingo Perón, quien en 1945 impulsó una batería de políticas en favor de la clase trabajadora, como el pago del aguinaldo, al que se oponían un sector del empresariado y la derecha de entonces. "Setenta años después, escuchamos a algunos dirigentes que preguntan por qué hay que pagar las vacaciones. En esta elección enfrentamos una derecha que está a cara descubierta, desembozada y que viene por los derechos de cualquier manera y en cualquier lugar", alertó.

El compañero de fórmula de Massa subrayó que ese modelo de país "viene por los derechos de los trabajadores, las mujeres y disidencias sexuales". "Lo que quieren hacer es atrasar 70 años a la Argentina", aseguró.

Economía: "No vengan a decir que saben cómo van a resolver los problemas que no resolvieron"

El ex ministro de Defensa fulminó a la alianza de Juntos por el Cambio y cuestionó la gestión de Mauricio Macri. "Hasta hace tres años y medio estaban gobernado y no nos dejaron Disneylandia. Nos dejaron un país con 55% de inflación. Es cierto que tenemos un 100%, pero no pasamos de 0 a 100. La inflación alta la generaron ellos. Nos dejaron un país con 10% de inflación, cuando Cristina Kirchner en 2015 se los había dejado con el 6%. Gobernaron cuatro años y en tres tuvieron recesión económica y nos dejaron 45 mil millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", enumeró Rossi.

"A veces leo que lo critican a Massa por la inflación. Si estedes tienen la fórmula, ¿por qué no se la dijeron a Macri?. No vengan a decir ahora que saben cómo van a resolver los problemas que no resolvieron", completó.