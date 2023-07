Fuerte cruce entre Andrés Nara y Eliana Guercio por la salud de Wanda: "Ni siquiera le escribiste a tu hija"

A horas de la estremecedora revelación por parte de Jorge Lanata respecto al cuadro de leucemia que estaría atravesando Wanda Nara y ante la incertidumbre que generó la noticia sobre su estado de salud, el padre del la conductora de MasterChef mantuvo este viernes por la noche un fuerte cruce televisivo con Eliana Guercio, quien lo acusó de aprovechar mediáticamente la triste situación y de "ni siquiera" haberle mandado un mensaje.

“Hoy me enteré que estuvo en Fundaleu para seguir un tratamiento, o sea hay algo. En definitiva es una situación muy híper delicada que si ella quiere tomar cartas en el asunto y lo quiere expresar mañana, pasado o nunca es su decisión”, confió Andrés Nara en Polémica en el Bar, el programa que comanda Marcela Tinayre.

En tanto, Flavio Mendoza y Eliana Guercio fueron los más críticos con Andrés por su presencia televisiva en medio de la situación que vive su hija. “Hay que separar la parte mediática de la parte familiar. Jamás llamé a una productora para ir. Ayer ustedes dijeron muchas pavadas”, atinó a defenderse en medio del fuerte debate.

“¿Es verdad que Zaira te pidió que por favor que no vengas a Polémica en el Bar?”, preguntó Eliana. “No, para nada. Sí me pidió que no hable en forma directa pero yo voy a hablar como padre en la situación especifica mía de la salud y sacando la parte mediática” aseguró Nara. “¿No te pidió por favor que no vengas?”, repreguntó entonces Guercio, visiblemente emocionada, pero el confirmad participante del Bailando 2023 se mantuvo firme.

En tanto, el papá de Wanda admitió haber hablado con su otra hija sin revelar el contenido. “Hay cosas que voy a dejar en la intimidad y voy a respetar el tiempo que cada una determine”, dijo. “No se lo estás respetando, Andrés”, intervino la vedette ya sin poder controlar las lágrimas. “Acabás de decir que está haciendo un tratamiento, vos no tenés que estar acá”, agregó directa.

Fue allí cuando Eliana le hizo saber al padre de Wanda, en un diálogo ya sin retorno: “Tu hija, cuando yo la conocí, te tenía como un ídolo y ahora la estás defraudando”, al tiempo que el actual marido de Alicia Barbasola intentó marcar su posición visiblemente molesto. “Hablan sin saber, no saben la interna que tengo. Vos no me vas a dar clase de padre, yo separo la parte mediática de la familiar”, disparó Nara.

“Sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Vos sabes que a ellas le hace mal que estés en cualquier programa de televisión. No tenés que estar acá ni para hablar del clima. ”, arremetió Guercio intentando dejar clara su postura sobre el proceder de Nara. “Tenes que estar en la puerta de la casa aunque no te abran”, sumó entonces Mendoza.