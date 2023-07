Denuncian que el Inta "censura" un estudio que confirma la presencia de agroquímicos en la población

Asociaciones ambientalistas se concentraron este lunes en las puertas del Inta (Dorrego 2593) para exigir al organismo que divulgue los resultados del proyecto Sprint, un estudio que dejaría en evidencia la presencia de agroquímicos en alimentos, los cuales son perjudiciales para los seres humanos.

El estudio en cuestión consistió en la realización de análisis de sangre, orina y materia fecal para demostrar que los venenos ingresan por alimentos pero también por vía aérea y que son dañinos para la salud. Si bien no fue publicado, organizaciones ambientalistas como “Paren de fumigarnos” denunciaron que “el 100% de las personas registraron más de 10 venenos en sus cuerpos” y que los deja expuestos a enfermedades como el cáncer, celiaquía, afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos; problemas hormonales y de fertilidad, abortos espontáneos y malformaciones congénitas.

“Sabemos que hay (y que ya está funcionado) otro modelo productivo, la agroecología, que genera alimentos sanos, no nos envenena y no es más cara para los consumidores ya que no depende de patentes de semillas o productos químicos de multinacionales”, aseguran desde el sector.

Marcela Lupini, integrante del colectivo “Paren de Fumigarnos” y vecina de la zona rural oeste de Mar del Plata, denunció que los resultados del estudio Sprint fueron “censurados”, situación que adjudicó a los datos adversos. “Nos llama la atención que el Inta, que lo aprobó en mayo del 2020, ahora ante los resultados obtenidos, se niegue a mostrarlos”, sostuvo.

En la misma línea, Teresa Di Marzo, pidió que se den a conocer las conclusiones del informe, sobre todo, porque tiene “peso internacional”. “Acá ya sabemos hace muchos años que estamos teniendo agrotóxicos en la sangre, la leche materna; que engendramos con agrotóxicos”, aseveró. “Para nosotros esto no es ninguna novedad”, aclaró.

En cuanto a la ordenanza que prohíbe fumigaciones a menos de 1000 metros de escuelas o viviendas, Di Marzo dijo que se trata de una medida “casi simbólica” y que cada vez que advierten su incumplimiento, “las denuncias se cajonean”. “No logramos el respeto a los 1000 metros pero sabemos que el gran problema es todo el modelo. La Argentina es un gran experimento a cielo abierto de agrotóxicos, y en las ciudades llueve glifosato”, remarcó.

De la protesta participó también la dirigente docente y diputada nacional por FIT-U, Romina del Plá, quien evaluó que el Inta se niega a dar a conocer el informe por eso implicaría que “el directorio tenga que tomar medidas concretas” al respecto. “Como hay complicidades y acuerdos, no quieren poner en evidencia lo que significa el impacto de los agrotóxicos en la población”. “La producción agrícola basada en el uso de los agrotóxicos, de los fertilizantes y de las semillas transgénicas no sólo es un negocio fenomenal, sino que también significa un gran daño para la mayoría de la población”, sostuvo en declaraciones a la prensa.