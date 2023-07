¿El fin de un suplicio?: el Concejo Deliberante pide resolver el acceso vial al Complejo Panamericano

Es un problema crónico que enfrentan los cientos de conductores que día a día transitan por Juan B. Justo en sentido hacia Champagnat y deben ingresar al Complejo Panamericano; un suplicio que se reedita para el caso contrario, cuando buscan salir desde Avenida de los Jubilados hacia el oeste de la ciudad. Quienes directamente no realizan maniobras en infracción a las leyes de tránsito doblando a la izquierda, deben realizar rulos de 9 o 14 cuadras para hacer el recorrido que corresponde, lo que dificulta la movilidad por esa zona crítica de la ciudad, con un fuerte tránsito pesado por la logística vinculada a la zona portuaria.

Pero la situación podría comenzar a tener un viso de solución luego que, tras un debate de casi un año, el Concejo Deliberante aprobara una propuesta para que el gobierno de Guillermo Montenegro analice la instalación de un semáforo con giro a la izquierda en la intersección de Avenida Juan B. Justo y Avenida de los Jubilados, para así organizar el ingreso a los diferentes escenarios del Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini.

Los inconvenientes viales fueron puestos de relieve en septiembre del año pasado, cuando un reconocido profesor del Emder, Gabriel De Cunto, presentó una nota al Concejo Deliberante relatando las vicisitudes que diariamente atraviesan conductores como él. Además, la situación ganaba mayor complejidad por la instalación de una cámara de fotomultas en la zona, por lo cual aquellos que realizaban maniobras en infracción quedaban ahora expuestos a sanciones económicas.

La propuesta del semáforo cuenta con el aporte de especialistas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y con un informe que el Departamento Operativo Ingeniería de Tránsito realizó en enero de 2020. En este último reporte, los técnicos detallaron las largas distancias que deben recorrer aquellos conductores que se ajustan a las normativas viales. Por ejemplo, quienes buscan acceder circulando en sentido sudeste-noroeste por Juan B. Justo recorren 900 metros extras, ya que tienen que doblar en Dorrego, luego tomar Laprida (porque en Paso luego no podrían doblar a la izquierda), Guido y, nuevamente, Juan B. Justo.

Una travesía más larga les espera a quienes salen de alguno de los escenarios del Emder y quieren tomar Juan B. Justo hacia Champagnat. Primero deben dirigirse hacia el sudeste, doblar en Av. Lisandro de la Torre, seguir por Solís, Florencio Sánchez y, por último, Juan B. Justo, recorriendo un total de 14 cuadras hasta el punto de salida inicial, pero de la mano contraria.

El problema lo conocían de primera mano algunos de los miembros de las comisiones que debatieron el tema, donde el expediente fue puntillosamente analizado. Las referencias corresponden a los expresidentes del Emder, Horacio Taccone (Acción Marplatense) y Guillermo Volponi (Pro), como así también al exbasquetbolista de Peñarol, Nicolás Lauría. “Prácticamente, los conductores están obligados a cometer una infracción”, reconoció Taccone.

El problema no solo afecta a vecinos motorizados, sino también a peatones: el Departamento Operativo Ingeniería de Tránsito relevó que unas dos mil personas acceden todos los días luego de cruzar Juan B. Justo a pie por lugares no habilitados, ya que la zona no cuenta con cruces peatonales en los 314 metros que van de España a Dorrego.

Ahora, la pelota está del lado del gobierno municipal, que deberá evaluar tanto cuestiones presupuestarias como así también posibles afectaciones secundarias al tránsito vehicular por la instalación de un nuevo semáforo. Además, en el marco del tratamiento del expediente, el Emder recordó que tiene en estudio una alternativa: la apertura de un nuevo ingreso al Complejo desde Diagonal Canosa, lo cual resolvería en gran parte los “rulos” que deben realizar los conductores. El informe presentado por el presidente el ente, Andrés Macció, llegó con un sutil reproche a los concejales: dicho proyecto fue presentado en 2020 al propio Concejo Deliberante, esperando que se “procese a su evaluación y aprobación”.