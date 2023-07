El Festival BA Gaming llega a Mar del Plata

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente de Turismo (Emtur), lanzó la invitación a participar del Festival BA Gaming, el evento de esports que reúne a los principales referentes del país y que este sábado 29 de julio, en el Polideportivo Islas Malvinas, tendrá su cita en Mar del Plata.

El evento es organizado en conjunto entre la Argentina Game Show y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Quienes deseen asistir deben inscribirse previamente a través del sitio web oficial bagaming.ags.show, desde donde recibirán un código QR por mail para poder ingresar.

El Festival BA Gaming es organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Argentina Game Show. Foto: MGP.

El evento, que tendrá lugar el sábado 29 de julio de 12 a 22, busca impulsar a los jóvenes gamers de Argentina para potenciar su talento. Esta instancia consta de varios etapas, donde se disputarán las semifinales del BA Gaming y la primera Qualifier presencial por un cupo en los Playoffs de AGS 2023, el evento de la cultura gamer más importante del país.

Las semifinales serán de CS:GO y League of Legends. En CS: GO competirán Staidhuys vs Atlético Tucumán y El Mix de Pipos vs Jugadon Esports. En League of Legends (LOL), se enfrentarán Aetherial Esports vs The Gangrene Band y Panchitos Gaming vs SEEE SEEE.

El Festival BA Gaming es con entrada libre y gratuita. Foto: MGP.

Además, en el mismo escenario, habrá un showmatch para los fanáticos de CS:GO que buscan un ambiente distendido para divertirse junto a los protagonistas. El mismo día se jugará la primera Qualifier presencial de AGS Cup, circuito competitivo donde luego de ocho instancias clasificatorias podrán acceder a la gran final.

Quienes quieran participar, pueden anotar su equipo a través del siguiente link eligiendo el juego en el que quieran competir. El ganador de esta primera instancia podrá acceder a uno de los ocho cupos para los PlayOffs que se llevarán a cabo en AGS 2023 Edición Buenos Aires los días 13, 14, 15 y 16 de octubre en el Centro Costa Salguero.

Además de las competencias en vivo, habrá más actividades para que los fanáticos que los fanáticos de los videojuegos pasen un día lleno de esports y diversión.