Sigue el mal tiempo y renuevan el alerta por lluvias y viento: cuándo se termina la ciclogénesis

En el marco de la ciclogénesis que se desarrolla sobre buena parte de la franja central del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por lluvias y viento para las próximas horas en Mar del Plata y la zona.

En la última actualización, el organismo ratificó que el período de mayor intensidad de precipitaciones se desarrollará durante la noche de hoy y la madrugada de mañana. "El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación", señalaron.

Asimismo, se prevé que las condiciones de inestabilidad persistan durante el miércoles, con cielo cubierto y lluvias, pero con un fenómeno más: el viento. "Se esperan vientos del sudoeste, con velocidades entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora", indicaron.

El SMN renovó el alerta amarilla por lluvias y viento.

Con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13, se espera que el sistema de baja presión que dio inicio a la ciclogénesis se desplace en el cierre de la jornada hacia el Océano Atlántico, por lo que las condiciones comenzarán a mejorar lentamente a partir del jueves.