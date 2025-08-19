“Te lo cobramos de la forma que sea”: aprehenden a dos “prestas” que amenazaron a una mujer
Tienen 29 y 33 años. Se les formó una causa por extorsión y quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La denuncia por amenazas de muerte que el lunes hizo una mujer de 54 años que solicitó dinero a un grupo de prestamistas y que no pudo pagar la primera cuota terminó con la aprehensión de dos sujetos de 29 y 33 años que fueron hasta la casa de la víctima en el barrio Alfar.
Autoridades policiales informaron que este martes la denunciante se presentó en la comisaría decimotercera y dijo que se habían apersonado en su casa y mediante amenazas le exigían el pago del préstamo solicitado. “Dijo que en caso de no abonarlo se lo cobrarían de la forma que sea y aportó capturas de pantalla de esas conversaciones”, indicaron.
El titular de la dependencia y miembros del Gabinete Técnico Operativo se dirigieron al domicilio de la mujer donde aprehendieron a los dos sujetos, requisaron el Peugeot 208 en el que se desplazaban y secuestraron dos celulares.
El fiscal Luis Ferreyra dispuso la notificación de la formación causa por el delito de extorsión y la posterior remisión de ambos a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
