A los 56 años, murió la cantante irlandesa Sinead O Connor

Sinead O Connor, la cantante irlandesa que hizo de su cabeza rapada un sello a principios de los ´90, cuando dominó las listas de éxitos con "Nothing compares to you", murió este miércoles a los 56 años en el Reino Unido, según informaron medios de ese país. Por el momento, no se conocen detalles en torno a su fallecimiento ni las causas.

El año pasado, su nombre había vuelto a los medios tras el suicidio de su hijo Shane de tan solo 17 años. A los pocos días del trágico hecho, la cantante había sido internada porque sus allegados temían que intentara, una vez más, quitarse la vida.

O’Connor había publicado una foto de Shane y dijo: "Desde entonces, vivo como una criatura nocturna no muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma".

Este episodio agravó la salud mental de O'Connor, que fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2003 y amenazó en varias ocasiones de manera pública con suicidarse, lo que hizo saltar las alarmas sobre su situación.

“Fue terrible. No disfruto sufriendo y no soy una de esas artistas que sienten que no pueden ser creativas a menos que sufran. De hecho, soy lo opuesto a eso, gracias a Dios. Pero lo bueno de la enfermedad mental es que puedes sanar”, manifestaba. Entre esas luchas que debía dar, la intérprete mencionó la agorafobia y a fobia social, lo que por mucho tiempo la alejó no solo de los escenarios sino también del contacto con sus seres queridos. “Tengo miedo a los espacios abiertos y no salgo mucho ¿Tengo muchos amigos? No, la verdad es que no”, se sinceraba, aunque aclarando que siempre fue “solitaria por naturaleza”.

Sus inicios exitosos en la música a finales de los 80

Nacida en Dublín en 1966, la cantante estuvo desde muy joven ligada a la escena musical de la capital irlandesa, no en vano desde sus inicios a finales de los 80 protagonizó una enemistad con los ya por entonces famosos U2. Un conflicto que terminaría resolviéndose con los años.

'The Lion and the Cobra' fue su primer album, lanzado en 1987 cuando O'Connor apenas tenía 21 años. Impresionó por la calidad de su voz, aunque el mundo sería consciente de su fuerza tres años después, cuando su interpretación del 'Nothing Compares 2 U' de Prince se convirtió en uno de los mayores éxitos que se recuerdan y que aún a día de hoy se asocia a la cantante.

Durante toda la década de los 90 y a principios del nuevo milenio, O'Connor siguió grabando álbumes explorando diferentes estilos musicales con buena acogida por parte de la crítica pese a los giros de guion.