Tras agotar localidades, Karina “La Princesita” llega con una nueva fecha a Mar del Plata

La mítica cantante de cumbia romántica llega a Mar del Plata para dar un nuevo show.

Karina “La Princesita”, una de las figuras emblemáticas de la música tropical de la Argentina, regresa a Mar del Plata para presentarse en una nueva fecha luego de agotar localidades para su primer show.

El recital será el domingo 14 de septiembre en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830), con apertura de puerta desde las 20 y show puntual a partir de la 01:00.

Después de agotar entradas en su presentación inicial en Once Unidos, la cantante redobla las apuesta con una nueva fecha en BrewHouse como parte de la gira por sus 20 años de carrera.

Consolidada como una de las voces más influyentes de la música tropical argentina, no sólo tocará sus nuevos temas sino que repasará sus más grandes éxitos.

Con una trayectoria que inició en 2004, Karina supo conquistar escenarios emblemáticos como el Gran Rex, el Luna Park entre tantos más. Además de obtener múltiples premios Gardel y el reconocimiento del público. Esta vez, promete una noche llena de emoción y energía, celebrando junto a su público dos décadas de historia en la cumbia.

Como siempre, durante la noche se podrá disfrutar de una barra de coctelería, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.

Las entradas anticipadas están a la venta en articket.com.ar y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).



