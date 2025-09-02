A.N.I.M.A.L. llega a Mar del Plata para presentar su nuevo disco en BrewHouse

Una de las bandas emblemáticas de la música argentina llega a Mar del Plata para una presentación íntima y cargada de power: A.N.I.M.A.L. desembarca en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar (Animal) visita la ciudad en el marco de “Legado Tour 2025” y presenta su nuevo disco con el que reafirma su potencia, su compromiso social y su vigencia dentro del metal latinoamericano.

Fundada en Buenos Aires en 1991 por Andrés Giménez (voz y guitarra), la banda, que originalmente se llamaba Animal, eligió transformarse en A.N.I.M.A.L. para reflejar en su nombre el espíritu de lucha por los pueblos originarios y las causas justas, un sello que los caracteriza desde su primer disco homónimo en 1993.

A lo largo de su trayectoria, supieron fusionar thrash, groove, metal y hardcore, con letras con mensajes de reivindicación y lucha. Año tras año lograron convertirse en un referente del metal en castellano. Con discos clave como Fin de un mundo enfermo (1994), El nuevo camino del hombre (1996), Poder latino (1998, producido por Max Cavalera y con invitados como León Gieco), y Usa toda tu fuerza (1999), lograron trascender fronteras con giras por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

En el año 2006 decidieron separarse y volver en 2015 con Giménez acompañado de Cristian “Titi” Lapolla (bajo, coros) y Marcelo Castro (batería) y una madurez artística con nuevos desafíos.

Este 2025, editaron Legado, un EP de siete canciones grabado en Romaphonic Studios y masterizado en Florida, EE.UU. El disco es un retorno al sonido crudo y visceral de la banda, un trabajo “100%100 vieja escuela".

La cita será el viernes 19 de septiembre desde las 19 y además acompañarán las bandas marplatenses Pura Vida (que, con más de 10 de trayectoria, hará un repaso por todos sus grandes éxitos), Orate, otra banda de death metal y Vinator, grupo de thrash metal.

Como siempre, durante la noche se podrá disfrutar de una barra de coctelería, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.

Las entradas anticipadas están a la venta en articket.com.ar y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).