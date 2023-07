A poco más de un año del crimen de su hijo, murió la mamá de Martín Mora Negretti

La mamá de Martín Mora Negretti, el joven que fue asesinado a puñaladas a sus 30 años en la madrugada del domingo 19 de junio de 2022 en la zona de la Vieja Terminal, murió este lunes después de luchar contra una dura enfermedad.

La dolorosa noticia fue dada a conocer en las últimas horas por Luis Mora, el papá del chico. "Tengo una triste noticia para dar: hace un año perdí a mi hijo y hoy perdí a mi mujer", escribió el hombre en sus redes.

En la entrevista que concedió a 0223 al cumplirse el primer aniversario del crimen que se gestó en Rawson y Sarmiento, el padre había asegurado que el asesinato repercutió negativamente en la salud de su esposa.

"Fue un año muy duro. He tenido muchos golpes bajos, uno tras de otro. Estos asesinos arruinaron mi vida, arruinaron la vida de mi hijo, me lo quitaron, y enfermaron a mi mujer con una situación muy grave… ¿y a mí quién me repara todo eso? No me lo repara nadie", había dicho Luis Mora.

El hombre informó que los restos de la mamá de Martín serán velados esta misma tarde en una reconocida funeraria de Mar del Plata. El intendente Guillermo Montenegro, que no ha perdido contacto con la familia desde el hecho, asistirá a la despedida.

Junto a diputados nacionales del PRO y el apoyo de su abogado, Luis Mora armó un proyecto de ley para fijar un nuevo Régimen de Minoridad que baje la edad de imputabilidad de 16 a 14 años e insiste al Congreso para que avance con su tratamiento.

A juicio

Las responsabilidades por el crimen se dilucidarán en dos juicios distintos. En junio, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata confirmó que Julio César Bibbó deberá enfrentar un debate oral, con fecha a definir, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº4.

Luis Mora, el papá de Martín. Foto: archivo 0223.

Y a mediados de este mes, la Justicia dictaminó, a tono con el pedido de la abogada defensora, que, pareja del primer acusado, será juzgada por un tribunal popular.

Ambos están acusados por el delito de "homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosia y con la participación de menores de edad" en perjuicio de Mora Negretti.

También serán juzgados por atacar a Bruno, uno de los integrantes del grupo de amigos de Martín. En este caso, se configura el delito por "homicidio triplemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y con la participación de menores de edad en grado de tentativa".

El crimen

En la madrugada del domingo 19 de junio, Martín Mora Negretti esperaba el colectivo con sus amigos en Rawson y Sarmiento cuando empezó a discutir con unas personas que tiraban bolsas de hielo y agua desde lo alto de un edificio. Lo que nunca imaginó es que estas personas iban a bajar a la calle para matarlo a cuchillazos.

En un principio, se señaló a tres chicos de 13 y 14 años como los homicidas, lo que reabrió el debate social por la baja de la edad de inimputabilidad en el país, en boca de operadores judiciales y políticos.

Sin embargo, tras el análisis de las cámaras de seguridad, el fiscal Arévalo pudo comprobar que Bibbó fue quien bajó del departamento del séptimo piso de Sarmiento y Rawson con los cuchillos en sus manos. En las imágenes también se vio a Verá González con un arma en la mano.

Mora Negretti tenía 30 años, era marplatense pero residía en Capital y en junio regresó para aprovechar y hacer un doble festejo en Mar del Plata: el de su cumpleaños y el Día del Padre. Sin embargo, el cruce inesperado con dos asesinos le costó la vida.