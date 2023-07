En una ciberestafa, a una docente del Polivalente le robaron 7 mil dólares y 400 mil pesos

Una docente de Mar del Plata presentó una denuncia tras haber caído en una ciberestafa que orquestaron delincuentes a través de una página web que simulaba ser el sitio oficial de consulta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La denunciante es una profesora que tiene 20 años de trayectoria en el colegio Polivalente de Arte. A partir de la trampa que le tendieron los estafadores, la mujer sufrió, en un instante, el robo de 400 mil pesos y 7 mil dólares.

“Yo realmente no estoy muy bien. Varios de mis compañeros han sido recontra solidarios y me tiraron un poco de plata para subsistir porque quedé en cero. Recién cobro mañana”, reconoció Marian Halfon, en diálogo con 0223.

La denuncia se tramita en la fiscalía de Delitos Económicos. Foto: archivo 0223.

La mujer ya presentó una denuncia en la fiscalía de Delitos Económicos y aguarda por novedades judiciales. Aunque suelen ser investigaciones largas y de alta complejidad, la expectativa está puesta en que las autoridades puedan rastrear e identificar el teléfono que se usó para cometer el millonario robo de manera remota.

Cómo fue la estafa

La docente entró en contacto con los delincuentes a través de una “página trucha”. “Yo tenía que hacer un pago con la tarjeta que me daba error. Intenté llamar a los números que decía mi tarjeta pero en ningún caso recibí la atención al cliente que necesitaba. Así que empecé a buscar algún otro teléfono por Google”, explicó.

En el sitio apócrifo, figuraba un 011 al cual llamó Halfon y donde le ordenaron “bajar una aplicación del BIP Provincia”. La mujer, al principio, dudó del pedido pero los estafadores le insistieron “de manera convincente”. “Parecía un organismo confiable. No lo decían de una manera que a uno lo hiciera dudar”, aseguró.

La denunciante, entonces, siguió los pasos que le indicaron por teléfono, luego le cortaron la comunicación y un rato después se la restablecieron. “Después de varios idas y vueltas con la clave me dijeron que en media hora iba a tener dada de alta la tarjeta y se terminó ahí”, indicó.

“Después pasó que yo le tenía que dar un dato de una compra que hice por cuenta DNI. Me fijé y ahí vi la cuenta vacía. Ellos pudieron sacar una cifra redonda que fueron 400.000 pesos. Después veo que me llegaron mails de Banco Provincia, los abro, y veo que estaban debitados 400.000 pesos a un banco, y que también se había transferido a otra cuenta del Banco Provincia 7.100 dólares”, contó.

Al comprender que había sido víctima de una estafa, Halfon se comunicó con el banco pero tampoco acusó mayores respuestas. “Hablé por teléfono y en una sucursal y siempre me echaron la culpa por haber entregado la numeración. Y después me entero que el seguro que tenía solo respondía hasta 600 mil pesos, o sea que no tenía nada asegurado de mis 7100 dólares”, dijo.