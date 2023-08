Alec Baldwin se metió en las elecciones argentinas y comparó a Javier Milei con un asesino serial

El contundente y sorpresivo triunfo de Javier Milei este domingo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) traspasó las fronteras argentinas y llegó hasta Hollywood, donde el actor Alec Baldwin lo comparó con Rex Heuermann, un asesino serial de mujeres que aterrorizó Nueva York.

En su perfil de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, el protagonista de "30 Rock" compartió una foto del candidato presidencial de La Libertad Avanza y otra del Heuermann, y escribió: “Uncanny. Right down to the hair dye", lo que en castellano se traduciría como: "Extraño. Se parecen hasta en la tintura para el cabello”.

Los seguidores argentinos del artista no tardaron en responder su posteo y dividieron las opiniones. “¿Por qué no venís a vivir a la Argentina y te enteras de primera mano cómo vivimos con el gobierno actual?”, “Deberías ver a los otros candidatos”, “Oh no! Alec, are you a peroncho too?”, “Se llama democracia. Y no lo vimos con armas como las que manejaste vos, Alec”, fueron algunos de los comentarios que recibió el actor.

Hijo de la activista contra el cáncer Carol Baldwin, Alec estudió tres años Ciencias Políticas e hizo algunos cursos de Derecho, pero su sueño de convertirse en actor le llevó a matricularse en Arte Dramático en la Universidad de Nueva York y también en el Lee Strasberg Institute. Es un ferviente votante del Partido Demócrata y es un reconocido activista social.

Después de años de conflictos con las drogas y el alcohol, y de protagonizar incidentes violentos con la prensa, la policía y con su ex esposa, Kim Basinger, Baldwin disfrutaba de la estabilidad a sus 63 años cuando fue el lamentable protagonista de un incidente que terminó con la vida de una directora de fotografía.

En octubre de 2021, en pleno rodaje del 'western' "Rust", en el que Baldwin ejercía de productor además de protagonista, el actor mató accidentalmente a Halyna Hutchins, al disparar una pistola que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada. Además, los disparos hirieron al director del filme, Joel Souza.

Luego de ser acusado de homicidio involuntario, finalmente, en abril de 2023, la Fiscalía del distrito de la ciudad estadounidense de Santa Fe retiró la acusación que pesaba sobre el artista, que enfrentaba una posible sentencia de 18 meses de prisión por disparar y matar a Hutchins en el set de filmación.

Quién es Rex Heuermann

El caso de Rex Heuermann conmociona a los Estados Unidos. Se trata de un arquitecto de 59 años que fue detenido a mediados de julio apuntado como el principal sospechoso de unos asesinatos en serie que se cometieron con similares características a lo largo de la costa sur de Long Island, en el estado de Nueva York.

El hombre vivía en Messapequa Park y su arresto es un punto crucial en la investigación por los crímenes ocurridos durante más de una década. Está acusado de ser el autor material de al menos tres de lo que, en su momento, se denominaron “los asesinatos de Gilgo Beach”.

La mayoría de las víctimas eran jóvenes trabajadoras sexuales que fueron descuartizadas y arrojadas dentro de bolsas de arpillera. La escalofriante tanda de asesinatos llegó incluso a la pantalla de Netflix con la película “Lost Girls” (Chicas Perdidas) en 2020.

Rex Heuermann está acusado de matar, al menos, 3 mujeres. Foto cortesía Getty Images vía AFP.

Luego de una década de desconciertos y la frustración de los familiares de las víctimas, se creó un grupo de investigadores del FMI y la policía estatal que se avocaron tiempo completo para poder resolverlo.

Una camioneta fue la principal pista que los condujo a la vinculación de los hechos con el arquitecto. El vehículo había estado cerca de la casa de una de las víctimas y rastreos de conversaciones telefónicas desde un celular siempre dentro del mismo radio donde se hallaron a las víctimas.

Si bien Heuermann aseguró que es inocente, la policía cree que se trata de un perfil de depredador y psicópata que, durante algunos años mantuvo una doble vida: la de exitoso y adinerado profesional dueño de una empresa de arquitectura que, cuando su esposa salía de la ciudad, concretaba encuentros con trabajadoras sexuales a las que, luego, terminaba asesinado y mutilando.