Temor por la familia, 40 años de trabajo y 30 robos: el relato del acusado por matar a un delincuente

Una vida de trabajo, atravesada por numerosos robos, y unos últimos recuerdos confusos. Así se podría sintetizar los ejes de la declaración que este miércoles brindó en Tribunales Claudio Miraball, el acusado de atropellar intencionalmente y matar en el barrio Las Lilas a Pablo Rubén Villalba, que entró a robar a su taller mecánico en la madrugada del domingo 6 de agosto.

Fuentes judiciales ayudaron a 0223 a reconstruir gran parte de los detalles del testimonio que en las últimas horas se adjuntó a la causa. El hombre se encargó de dejar en claro que no tuvo “intención de matar a nadie” y recordó que no tiene antecedentes ni “problemas con nadie”: “Tengo miedo por mis hijas, por todo esto, tengo miedo por mí. Tengo miedo por mi viejo y mi hermano, se quedaron sin trabajo. Hace cuarenta años que mi viejo está en el taller y con todo esto decidió cerrarlo”.

En su declaración, el mecánico aseguró que sufrió entre "25 y 30 robos" en su taller con el correr del último año y medio y, para dar fe de sus dichos, pidió mirar las denuncias presentadas en la comisaría cuarta y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI): “Nunca se pudo recuperar nada. Estoy mal, nos han robado herramientas, cosas de los clientes, ruedas, baterías, estéreos, nos han prendido fuego tachos adentro del taller”.

El día del hecho, regresó tarde a Mar del Plata de Coronel Vidal y dijo recordar una llamada a su teléfono que alcanzó a contestar porque “estaba dormido” pero que asoció con su alarma de seguridad, que solía activarse a la noche en el último tiempo debido a los frecuentes asaltos. Después, contó que al revisar la cámara interna desde su celular, observó la presencia de Pablo Rubén Villalba cuando intentaba quitarle objetos de valor del taller.

El testimonio del hombre, según lo consignado por fuentes judiciales, continúa con la ida en auto a su negocio: “Antes de llegar a la calle del taller veo a un hombre cruzando los canteros de Champagnat, pero situados de la mano de enfrente. Ahí recuerdo haber tratado de buscar ayuda, no vi nada. Y de ahí recuerdo todo blanco, la mente se me puso en blanco”.

Y la secuencia que sigue en el relato se corresponde con las imágenes ya publicadas por este medio, donde se observa el momento exacto del impacto contra Villalba que le cuesta la vida. auto. “Recuerdo un golpe en el auto y después ya estoy en el taller. Escuchaba voces que me hablaban, me había quedado mirando el techo roto”, dijo Miraball, y concluyó: “En ese momento quería era ir a mi casa para estar con mi hija. Llegué, estuve con ella, estaba durmiendo, estuve un cachito con ella, mirándola, sabiendo que estaba bien. Me quedé en el sillón sentado con la mente en blanco, sin saber qué había pasado”.

La hipótesis

La hipótesis central de lo sucedido esa madrugada es que Pablo Villaba ingresó por el techo del taller ubicado en la calle Rawson y ese accionar activó una alarma. El imputado salió de su casa en el su Renault Logan tras ver el vídeo de la intrusión y sorprendió al hombre de 35 años cuando cruzaba la calle frente a un complejo habitacional.

Tal como quedó al descubierto gracias al registro que tomó una cámara de la concesionaria ubicada en la zona, el mecánico aceleró, atropelló a Villalba que cayó y murió en el lugar, se dio a la fuga y se mantuvo prófugo hasta este martes.

Otra de las imágenes a las que tuvo acceso este medio muestran el interior del comercio minutos antes de la salida y a una persona que ilumina con una linterna mientras revisa las instalaciones. “Ese es video al que habría tenido acceso el imputado cuando le avisaron del nuevo robo o intrusión en su negocio”, dijo una fuente consultada.

La calificación decidida por la fiscal Romina Díaz -que puede cambiar a lo largo de la Instrucción Penal Preparatoria- tiene una pena en expectativa de prisión perpetua, por lo que la defensa podría solicitar un cambio de la misma tras la declaración de este miércoles.