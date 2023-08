Mientras espera el apoyo de Macri, Bullrich llega este viernes a Mar del Plata

Tres meses después de su última visita, la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, llegará este viernes a Mar del Plata para encarar la recta final de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).

Tras su paso por Mendoza, la ex ministra de Seguridad recorrerá este viernes distintos destinos del sudeste de la provincia de Buenos Aires en medio de la interna que divide las aguas dentro de Juntos por el Cambio. Tras el apoyo que mostró la ex gobernadora María Eugenia Vidal para su contrincante de las Paso, Horacio Rodríguez Larreta, la líder del team "halcón" espera el pronunciamiento del ex presidente Mauricio Macri a su favor.

Bullrich llegará acompañada de su candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien días atrás hizo campaña en Mar del Plata para ponderar la gestión del intendente Guillermo Montenegro.

Después de visitar Olavarría y Tandil, la precandidata a presidenta tiene pensado recalar en La Feliz el viernes, donde por la mañana recorrerá el paseo comercial de la calle Güemes para luego brindar una conferencia de prensa en la Plaza del Agua.

De la actividad también participarán el precandidato a diputado Cristian Ritondo, el diputado nacional Hernán Lombardi y el intendente Guillermo Montenegro. El jefe comunal es uno de los pocos dirigentes del PRO que salió airoso de la interna amarilla y tendrá doble boleta en el cuarto oscuro de las Paso.

En su última visita, Bullrich se había mostrado con Montenegro y Ricardo López Murphy en la Peatonal San Martín. En un mano a mano con 0223, la dirigente había rechazado el modelo de dolarización que propone Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, y había abogado los modelos bimonetarios de Uruguay y Perú.