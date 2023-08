Los acusados de incitar a saqueos en Mar del Plata dieron versiones exculpatorias y seguirán detenidos

Agregados por terceros, algún comentario al pasar, mirar “de chusma” y desconocimiento del resto de los miembros del grupo. Con matices y diferencias, las declaraciones que este viernes dieron los dos hombres y la mujer acusados de instigar a saquear comercios en Mar del Plata tuvieron esos puntos en común. La defensa oficial ya solicitó la excarcelación de los tres y la medida será resuelta por la Justicia de Garantías.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 indicaron que Axel Jonatan Mellado Agostini (18) fue el primero en declarar y dijo que lo agregaron al grupo y que no conoce a los integrantes. Dijo “no tener juntas”, que otros integrantes del grupo subían videos y que solamente ubica al vecino de al lado de su casa”, sostuvo.

Axel Jonathan Mellado fue capturado en el barrio Florencio Sánchez.

Luego fue el turno de Ludmila Soledad Parrada (18) que coincidió en que la agregaron al grupo y no conocía a nadie más. Dijo que leía los mensajes, miraba los videos “de chusma” y que “en tono de joda” se refirió a un supermercado cerrado en calle 47 y Rafael de Riego.

“Yo me uní a ese grupo y lo iba leyendo y lo que contesté porque nomás estaba cerrado, corte que iban a ir al pedo. Del grupo no conozco a nadie ni me puse a ver quiénes eran nada", señaló acompañada por la defensora oficial Gabriela Zapata.

El último en declarar fue Adan Pedro Saborido (23) que coincidió en haber sido agregado al grupo y que estuvo en otros seis grupos similares. Dijo que estaba porque compartía las capturas de pantalla con una página de Facebook periodística. En su testimonial agregó que no conoce a ninguno de los otros dos detenidos.

Ludmila Soledad Parrada se entregó en la comisaría decimotercera.

Mientras que los dos hombres fueron trasladados nuevamente a la Unidad Penal 44, la joven seguirá alojada en el Destacamento Femenino. Este sábado la Unidad Funcional de Instrucción N°4 a cargo de Andrea Gómez responderá el pedido de excarcelación que hizo la defensa y luego resolverá la Justicia de Garantías la situación de los imputados por el delito de instigación a cometer delitos.