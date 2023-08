Cómo queda parado Lotocki ante la Justicia tras la muerte de Silvina Luna

Silvina Luna falleció este jueves en el Hospital Italiano, donde estaba internada desde el 13 de julio. En estos últimos meses, la causa contra Anibal Lotocki, el cirujano que la operó en 2011, avanzó y tras su muerte se evalúa si la calificación del crimen podría pasar de "lesiones graves" a "homicidio".

El fiscal Sandro Abraldes solicitó a través de una presentación judicial que se preserve el cuerpo de Silvina Luna para definir si es posible ampliar la imputación. El médico había sido condenado a cuatro años por "lesiones graves", pero la defensa apeló, por lo que la sentencia aún no queda firme. El abogado querellante Fernando Burlando, quien anunció la muerte de la actriz, se sumó al pedido del fiscal Sandro Abraldes.

"Tras haber tomado conocimiento del fallecimiento de Silvina Luna el día de la fecha, esta Fiscalía General considera de vital importancia la preservación del cadáver y su custodia por parte de la Morgue Judicial en miras a una inminente autopsia del cuerpo". Además, agregó "...Por cuanto el resultado muerte implica una "situación nueva" en la sustanciación de este proceso penal", implicando la revisión de la causa y su calificación ante la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, donde se encuentra la causa.

Como medida urgente, el fiscal solicitó esto en el marco de la causa caratulada "Lotocki, Anibal Rubén por lesiones graves en concurso real con estafa, lesiones graves y lesiones graves reiteradas en dos oportunidades, delitos que ocurren en forma real entre sí".

La personas damnificadas que existen en las actuaciones son: Gabriela Nilda Trenchi, Pamela Sosa y Stefania Belén Xipolitaxis. Por su parte, Nuria Drendak, abogada de Gabriela Trenchi, aclaró que la causa no podría ser calificada como homicidio: "No tenemos fecha para saber cuándo va a quedar firme la sentencia contra Lotocki. Así es la Justicia, lenta. Pero lamentablemente lo que se juzgó es por lesiones graves, no cambia que Silvina haya muerto. No se puede juzgar por homicidio a Lotocki porque ya se lo juzgó por lesiones graves y constitucionalmente no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho a una persona", detalla a Clarín Nuria Drendak.

El movimiento judicial en la causa había sido producto de que el fiscal pidió que se lo inhabilite provisoriamente para el ejercicio de la medicina, tras haber sido procesado por otra muerte, la de Cristian Zárate, quien falleció el 16 de abril de 2021 luego de una de sus intervenciones estéticas.