El ingeniero asesinado en Palermo fue fiscal de Milei en las Paso

El ingeniero civil asesinado en Palermo, Mariano Barbieri, fue fiscal general de La Libertad Avanza, espacio que lidera Javier Milei, en las elecciones primarias del pasado 13 de agosto. Así lo indicó Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño.

A través de su cuenta de X, el legislador porteño y aspirante al Palacio Municipal escribió: "Pensar que Mariano, el joven asesinado en Palermo, fue fiscal por nuestras ideas nos da mucha mas fuerza para seguir adelante". En esa línea, Marra remató: "Me rompe el alma, pero no me quita fuerzas. Todo el apoyo a su familia en este difícil momento".

Por su parte, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, remarcó en declaraciones radiales que la Argentina se encuentra en un "proceso de decadencia en los últimos 100 años, que no es solo económica", sino también es "moral" y agregó: "Hace que la vida no valga nada".

Y continuó: "Argentina ha deteriorado su sistema punitivo, ha sido más condescendiente para con los delincuentes y ha llegado al extremo, donde básicamente pone a la víctima en el lugar de victimario y viceversa. En materia de seguridad, nosotros tenemos una doctrina muy clara y que básicamente es el que las hace o las paga".

El crimen de Barbieri

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró cerca de las 22:45, en las inmediaciones del cruce entre la Avenida Del Libertador y la calle Lafinur en el mencionado barrio.

La víctima fue identificada como Mariano Barbieri, que trabajaba como ingeniero civil. Se halló un cuchillo con sangre en un parque y se estima que es el arma con la que fue atacado.

Tras ser atacado por el ladrón, el hombre entró en el comercio y, momentos después, arribaron al lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad, que vieron que estaba recostado en el piso del negocio y tenía una herida sangrante en el pecho.

A pesar del dolor, la víctima le contó a los uniformados que una persona le había robado el teléfono celular y luego lo hirió con un cuchillo, mientras que los empleados de la heladería señalaron que el hombre ingresó herido desde la calle solicitando ayuda.

En las imágenes de una cámara de seguridad instalada en el interior del comercio, se puede ver el momento en el que la víctima ingresó al lugar, se acercó al mostrador y se desplomó sobre el piso con evidentes signos de dolor.

Un cliente trató de asistirlo, mientras que uno de los cuatro empleados que se encontraban de turno se encargó de llamar al 911 para dar aviso de la situación y, minutos más tarde, llegaron los efectivos policiales y una ambulancia del SAME que trasladó a la víctima al hospital Fernández, donde finalmente falleció.

El caso quedó en manos de la jueza de turno, Yamil Bernan, quien abrió una causa por homicidio en ocasión de robo y en el mismo interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa.