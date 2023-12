Martín Palermo no renovará contrato como entrenador del Club Atlético Platense

Luego de caer por 1 a 0 frente al “Canalla” en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el entrenador Martín Palermo comunicó a los dirigentes del Platense que no renovará su contrato, el cual finaliza el 31 de diciembre de 2023.

El Platense cayó en la final contra Rosario Central por la Copa de la Liga Profesional 2023, de la cual obtuvo 46 encuentros, consiguiendo 17 victorias, 12 empates y 17 pérdidas.

Los dirigentes del Platense pretendían que el “Titán” continúe con su cargo, ya que viene de conseguir un histórico subcampeonato en la Copa de la Liga en la primera final para el club en la máxima categoría en más de 80 años.

Como entrenador, esta es su séptima experiencia, ya que comenzó en 2012 en Godoy Cruz de Mendoza, siguió en Arsenal de Sarandí, luego Unión Española de Chile, Pachuca de México, Curicó Unido de Chile y Aldosivi, antes de llegar al Club Atlético Platense.

En la conferencia de prensa luego de la final, el “Titán” declaró: "Estuvimos a un pasito de quedar en la historia grande de este club, creo igual que estos nombres van a quedar por mucho tiempo en la historia de Platense. Me siento parte de esto, estoy muy agradecido. Cuando me pregunten por este plantel siempre voy a hablar de las personas que me tocó dirigir, no hubo figuras ni egos. Siempre dieron la cara y me defendieron. Fuimos un gran grupo en todos los aspectos".