Bullrich prometió un "modelo de seguridad" para "sacar a los marplatenses del miedo"

A poco más de una semana de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), la precandidata a Presidenta por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich visitó Mar del Plata y durante una recorrida por el paseo comercial de Güemes dialogó con los vecinos de la ciudad. “El pueblo argentino está viviendo una situación de fuerte angustia”, aseguró la exministra de Seguridad.

“Nosotros junto a Guillermo Montenegro y con Cristian (Ritondo) habíamos desplegado un operativo muy importante aquí en la ciudad de Mar del Plata, era la primera vez que la Gendarmería venía a Mar del Plata por los niveles de conflictividad que tenía la ciudad y habíamos logrado una baja muy importante de los delitos, una tranquilidad, una paz, los marplatenses se sentían mucho más seguros con operativos permanentes de la Policía Bonaerense y también con operativos permanentes de la Prefectura y de la Gendarmería”, recordó la ex ministra de Seguridad.

En esta línea, la ex funcionaria y presidenta de Juntos por el Cambio sostuvo que “Ni bien asumamos, discutiremos esto con Guillermo Montenegro, con Miguel Fernández y con todo el equipo de la Provincia de Buenos Aires y volveremos a tener en Mar del Plata, por la importancia que tiene la ciudad, un modelo de seguridad que realmente sque hoy tienen los marplatenses”, sostuvo.

Consultada por la respuesta de la población a la campaña electoral, Bullrich aseguró que “el pueblo argentino está viviendo una situación de una fuerte angustia, una fuerte angustia que Argentina ha tenido muchos momentos malos, pero es como que este momento tiene algo especial, especialmente fuerte esa angustia existencial, ese sentido de pérdida, de pérdida que tenemos los argentinos por los argentinos que se van, por la falta de horizonte”, dijo.

De acuerdo al análisis de la también ex ministra de Trabajo “eso impacta sobre la gente y nosotros por eso estamos trabajando mucho con un discurso muy de frente, muy auténtico. No queremos marketing político, no queremos nada que implique una campaña donde se hagan promesas al vacío, sino que queremos ir al fondo, al fondo del tipo de cambio, del tipo de personalidad, del liderazgo que necesita Argentina para liderar una etapa de un capitalismo de amigos, de un capitalismo de reglas, de un país populista, un país con democracia y con república”, sostuvo.

Por último, Bullrich aseguró que desde el espacio que representa se encuentran “entusiasmados” por el apoyo que reciben de parte de la población. “Recibimos de la sociedad un abrazo de esperanza y también de responsabilidad, porque nos dicen, hagan las cosas que están diciendo, anímense, tengan fuerza, tengan coraje, no se queden a mitad de camino, que nadie les doble la decisión de las ideas que ustedes han tomado para que el cambio sea de fondo”, agregó.

“El cambio de fondo, es en todos los planos, es decir, solidez fiscal para que no haya inflación, un país que tenga la capacidad de simplificarle la vida a todos los argentinos”, cerró.