Morena Rial defendió a Aníbal Lotocki y causó polémica: “Un doctor que amo y creo que no fue su culpa”

Morena Rial nuevamente estuvo en boca de todos cuando salió a defender al médico cirujano Aníbal Lotocki. La mediática respondió preguntas de sus seguidores de Instagram y confirmó que se sometió a una cirugía para agrandarse los glúteos.

Tras la revelación de More Rial, una seguidora entonces quiso saber si no sentía miedo con todo lo que estaba ocurriendo a raíz de las muertes de Mariano Caprarola y Silvina Luna y de las tantísimas denuncias contra Aníbal Lotocki porque el producto colocado sería nocivo para la salud.

A lo que ella comenzó respondiendo: “No me voy a meter en este debate porque me parece que todos se agarran de eso para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no fue su culpa. ¿Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres? Pero como no son Aníbal, no se lo hace público ni se los mata”.

“Cada cuerpo rechaza o adhiere de forma diferente los productos introducidos, pero cada persona antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento”, justificó.

Cabe recordar que Silvina Luna falleció el 31 de agosto, a los 43 años, a causa de una complicación en su estado de salud. La actriz pasó 79 días internada en el Hospital Italiano a raíz de un agravamiento en su diagnóstico de hipercalcemia e insuficiencia renal, que se desencadenó luego de realizarse una intervención de aumento de glúteos con el excirujano Aníbal Lotocki.

Asimismo, las acusaciones por mala praxis que pesan sobre el excirujano incluyen las denuncias de celebridades como Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis o el actor uruguayo Raphael Dufort. Además, el 17 de agosto pasado, falleció también Mariano Caprarola, a los 49 años. El analista de moda pasó por el consultorio de Lotocki en 2010 y, tras su muerte, su abogado Fernando Burlando lo denunció por homicidio.