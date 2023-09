Un kinesiólogo abusó de una mujer de 85 años con Alzehimer y fue descubierto a través de las cámaras de la casa

Una mujer de 85 años que sufre de Alzheimer fue abusada sexualmente por un hombre que le realizaba tratamientos de kinesiología y la atendía en su casa de Lanús. La hija de la víctima descubrió al hombre en el acto tras verlo a través de las cámaras de seguridad que había instalado para monitorearla mientras trabajaba. El agresor, identificado como Julio César Díaz, escapó del lugar pero fue detenido horas después. Tras la detención, se negó a declarar y seguirá preso por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado”.

El hecho tuvo lugar a mediados de julio pero se dio a conocer en las últimas horas y causó gran conmoción dadas las condiciones de la víctima: sufre un avanzado cuadro de demencia senil y no puede movilizarse con normalidad. A fines de 2022, sufrió una caída que le ocasionó una lesión en la zona lumbar, por lo que debió comenzar un tratamiento de kinesiología y ser auxiliada además por un enfermero.

Para monitorear a su madre mientras ella se econtraba fuera, la hija de la víctima había instalado cámaras de vigilancia para asegurarse que todo estuviera bien. Además de su enfermedad, la mujer perdió gran parte de su audición, por lo que el monitoreo fue un factor clave.

Desde su lugar de trabajo, la hija de la anciana pudo ver cómo Díaz, con los pantalones bajos, abusaba de su madre. Inmediatamente, llamó al enfermero, precipitando la fuga del hombre, que ya había concretado el abuso. Según las autoridades, la víctima fue revisada por una perito, quien constató lesiones compatibles con un abuso sexual y confirmó el cuadro de demencia senil de la mujer. La víctima no recordó el ataque pero reconoció al acusado como su “masajista” y dijo que ese día se había ido apurado de su casa “sin saludar”.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº8, a cargo de Mariela Verónica Montero y la Juez Estela del Carmen Mollo del Juzgado de Garantías Nº2 del departamento Judicial Avellaneda - Lanús. Las pruebas contra el acusado son contundentes: el video captado por las cámaras, los testimonios y los peritajes son elementos clave.

”Mi mamá desde el punto de vista motriz apenas camina, no tiene equilibrio, usa andador, no tiene fuerza en sus brazos, hace seis años que la baño yo, apenas se cambia, usa pañal de noche. Desde el punto de vista neurológico, mi mamá no sabe que estamos en el año 2023. Es sorda, no escucha aún con audífonos”, declaró la hija de la víctima.

“Recordé que era viernes y que venía Julio, el kinesiólogo, por eso fui a la cámara de la habitación. Cuando observo a mi mamá sin su ropa interior y a Julio que le metía la mano a mi mamá en la vagina, él tenía los pantalones bajos, le pedí a una compañera de trabajo que mire porque no podía creer lo que veía, y ella vio también. Díaz tenía que hacer kinesiología en zona lumbar, no hacía falta que se baje los pantalones para eso”.

Luego, concluyó: “Entonces llamé por teléfono al enfermero para que fuera a la habitación porque Julio estaba violando a mi mamá”.