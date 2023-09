Barajar y dar de nuevo: Los Pumas volvieron al trabajo pensando en Samoa

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, volvió a entrenar en las instalaciones del club Baulois, en la ciudad de La Baule, Francia, tras la derrota del sábado pasado en su debut frente a Inglaterra por 27-10, en el debut del Mundial 2023.

En la práctica, el pilar Joel Sclavi no participó de la actividad debido a que sufrió un golpe en la zona de las costillas en el encuentro del sábado frente a Inglaterra y se confirmó que hay una fractura en su cartílago. En los próximos días quedará en claro si el marplatense está en condiciones para la segunda presentación de Los Pumas, el próximo 22 de septiembre frente al seleccionado de Samoa.

Por su parte, el fullback Juan Cruz Mallía tampoco participó de la práctica ya que el sábado pasado tuvo un choque de cabezas y quedó con un corte y como prevención fue preservado . El técnico de los tres cuartos, Felipe Contepomi señaló a los medios de prensa: "Todavía no nos juntamos para rever todo lo que sucedió frente a Inglaterra, pero si hicimos una autocrítica personal". "Me imagino que cada uno tiene sus cosas como para preguntarse o cuestionarse o ver por qué no se pudo llevar a cabo lo que queríamos desarrollar en la cancha", agregó . Al ser consultado sobre los aspectos a corregir de cara a los próximos compromisos, Contepomi expresó que "hay que mejorar un poco de acá en adelante para que el jugador pueda entender que un error no forzado lleva una consecuencia que puede ser en detrimento al resultado final o a cómo sigue el partido".

El tandilense y jugador del club Brive de Francia, Rodrigo Bruni, autor del único try argentino ante Inglaterra, señaló en rueda de prensa que "esto recién comienza y es importante pasar la hoja rápido, nos quedan tres partidos todavía y lo más importante es empezar de nuevo". "Nosotros tenemos que seguir con la cabeza en esto para revertir la derrota frente a Inglaterra".

La selección argentina tendrá casi dos semanas de descanso, ya que en la segunda fecha quedará libre y volverá a jugar el 22 de septiembre a las 12.45 frente a Samoa en Saint-Étienne.