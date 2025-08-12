Liberan a “dealer” condenado y le exigen el pago de la multa que se le impuso en el juicio

Un hombre que había sido condenado a seis años de prisión como coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y autor del delito de tenencia ilegítima de arma de guerra recuperará su libertad en las próximas horas tras el cómputo realizado por la Justicia Federal.

Se trata de Carlos Alberto Salazar, un sujeto que cumplió el tramo final de la pena bajo arresto domiciliario con arresto domiciliario por lo que se le dio intervención a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) para que retire el equipo que porta el sujeto.

Estuvo monitoreado con una tobillera.

En la resolución del Juez Martín Poderti a la que tuvo acceso 0223 se sostuvo que la medida se toma por “agotamiento de la pena temporal” y que la misma se hará efectiva el 13 de agosto siempre que Salazar no registre orden restrictiva de libertad emanada por otra autoridad jurisdiccional competente.

El magistrado autorizó a las autoridades de la División Unidades Operativas Federales (DUOF) a que designe el personal correspondiente para el cumplimiento a lo aquí dispuesto.

En la resolución también se refirió a la pena de multa que le fuera impuesta ya que no existen constancias de su cancelación. “Intimar a Salazar, por intermedio de su defensa, a que acredite el pago de la multa de cuarenta y cinco (45) unidades fijas que le fuera impuesta oportunamente”, concluyó.