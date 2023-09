Dramática denuncia de la mamá del argentino apuñalado en Bolivia: "Lo dejaron morir en la vereda del hospital”

Tras conocerse otra trágica muerte de un argentino en el exterior, la madre de Matías Rosales -un neuquino que viajaba por Latinoamérica con su pareja y fue asesinado de una puñalada en el pecho en la ciudad de Oruro, Bolivia- realizó una dramática denuncia este jueves en declaraciones radiales y aseguró que le negaron atención médica: "Lo dejaron morir en la vereda del hospital”.

La mujer aseguró que su hijo, de 35 años, llegó al hospital con signos vitales, pero que no lo quisieron atender y murió en la vereda del centro de salud, por lo que acusa abandono de persona por parte de las autoridades del país limítrofe.

“Matías había llegado a Oruro hace un día. Estaba tomando mate con su novia en la vereda cuando se acercó un colombiano a charlar un rato y se fue. Este hombre volvió nervioso a las 2 horas y lo invita a mi hijo a comprar a una despensa que estaba cerca”, comenzó relatando Carina, la madre de la víctima, en diálogo con Radio 7 de Neuquén.

Luego, el joven volvió con una gaseosa abajo del brazo y se desmayó en la puerta del hotel, adelante de su novia, a quien le alcanzó a decir que había recibido una puñalada en el pecho.

Matías junto a su mamá Carina, quien ahora denuncia que su hijo murió abandonado en la puerta de un hospital boliviano.

Carina comentó también que el chofer de la ambulancia lo discriminó diciendo que “por algo le había pasado” y que dijo algo similar a “estos argentinos que vienen acá a hacer quilombo”. “Nadie le hizo RCP, ni en la ambulancia ni en el hospital, lo dejaron en la vereda tirado y ahí se murió”, expresó la madre.

“Ustedes argentinos saben que esto por algo le pasó', les decía el que conducía la ambulancia. El doctor le dijo que no lo iba a tocar porque ya estaba muerto, eso es discriminación, no le dieron asistencia a mi hijo, y lo abandonaron y por eso falleció”, denunció la mujer. “Él tiene un hijo de 11 años al que todavía no le pudieron decir que mataron a su papá”, dijo Carina entre lágrimas.

Además, afirmó que un médico y dos enfermeros le dijeron a Florencia, la novia de su hijo, que no iban a poder atenderlo, mientras que señaló que el presunto asesino está en libertad y que la fiscal que no les dio ninguna respuesta y que solo les preguntó “como habían conseguido su número”.

Las imágenes del desesperante momento fueron captadas por un testigo que arribó al lugar cuando Matías yacía tendido en la vereda del centro de salud y muestran la desesperación de Florencia, su pareja, al no recibir ayuda de los profesionales.

“Lo atacó un colombiano. Se nos sentó a hablar con nosotros hoy, nada más. No discutieron en ningún momento. Hagan algo por favor… Fueron a comprar una gaseosa porque ya teníamos que entrar al hotel donde estábamos, y volvió así”, contó la joven entre lágrimas, mientras sostenía a su novio, ante la consulta de un testigo.

“Más de 40 minutos para ir a buscarlo. Nos negaron un teléfono, nos trataron de drogadictos cuando no consumimos absolutamente nada. La gente nos negó un teléfono para llamar a emergencias, por ser extranjeros. Por eso nos negaron una atención. Nos dijeron que no había ambulancias disponibles, y cuando llegamos hay tres ambulancias estacionadas”, relató la joven, visiblemente impactada por la muerte de su pareja.

El cuerpo de Matías será sometido en las próximas horas a la correspondiente autopsia en la morgue de esa ciudad boliviana y la Embajada argentina ya está trabajando para ayudar a la familia del argentino, según contó su mamá al medio neuquino. Además, algunos familiares de la víctima fatal se trasladará hasta Oruro para acelerar los trámites y exigir Justicia por el crimen del joven.