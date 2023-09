El bahiense Guido Pella anunció su retiro del tenis profesional

El tenista bahiense Guido Pella anunció, a través de sus redes sociales, su despedida del tenis profesional, luego de dieciséis temporadas en el circuito de la ATP. El zurdo de 33 años, remarcó que “con una mezcla enorme de sensaciones y un alivio muy grande decidí ponerle punto final a mi carrera como tenista profesional”.

“Fue un viaje increíble con muchas cosas lindas que me permitieron vivir momentos que no todos pueden”, sostuvo Pella, quien se ubicaba en el puesto 189 del escalafón internacional, al momento de decir adiós. “Quiero agradecer a mi familia que siempre estuvieron conmigo y que me contuvieron para que llegue lo más entero posible al Abierto de los Estados Unidos, que sabían que iba a ser mi último torneo”, dijo el bahiense.

“También quiero agradecer a mis amigos del circuito (ustedes saben quienes son) y a mis compañeros de Copa Davis, que me hicieron vivir momentos increíbles”, amplió. “También agradezco a la gente que siempre me bancó en todo momento, que se tomaron un tiempo para dejarme un mensaje especialmente en momentos difíciles de mi carrera”, sostuvo Pella. “Y cómo dice la persona que más admiro en la vida, ‘todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad, si tenés la valentía de perseguirlos’. Creo que pude cumplir con casi todo lo que me propuse en el tenis y ahora será momento de buscarlos en otros lados”, consideró.

El zurdo bahiense ganó un título ATP como profesional, en San Pablo 2019, y disputó otras cuatro finales en las que fue derrotado: Río de Janeiro 2016, Munich 2017, Umag 2018 y Córdoba 2019. Su mejor ubicación histórica en el ranking mundial resultó un 20mo. Puesto, en cinco semanas del 2019: dos en agosto y otras tres en octubre de ese año.