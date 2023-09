Video: así atropelló, mató y huyó el polista Cruz Novillo Astrada

A menos de 24 horas de la detención del polista Cruz Novillo Astrada por atropellar y matar a un peatón en la avenida 9 de Julio, este lunes se conoció un video en el que se ve la dramática secuencia.

Las imágenes son contundentes y hablan por sí solas En ellas se ve como el deportista, hijo del ex presidente de la Asociación Argentina de Polo, Eduardo Novillo Astrada, enviste a un hombre de unos 25 años en situación de calle, lo arrastra por unos 50 metros y huye del lugar, sin detener su marcha ni prestarle ninguna asistencia.

En el video -captado por una cámara de vigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- se observa que el peatón cruza apenas por delante de la senda peatonal, haciendo caso omiso a los autos que circulan con luz verde. Por el carril izquierdo, aparece de repente la camioneta 4x4 conducida por el polista, que atropella al hombre, quien resulta atrapado bajo el chasis del vehículo.

Luego de unos cuantos segundos en los que Novillo Astrada arrastra a la víctima sin aminorar su marcha, se ve que el peatón finalmente queda tirado en medio de la avenida, a merced de ser nuevamente arrollado por los otros autos que circulaban por esa vía rápida.

El polista no se detiene en ningún momento y escapa del lugar como si nada hubiese sucedido. Mientras que el conductor se daba a la fuga, el hombre murió en el momento, por la gravedad de las heridas producidas en el impacto.

El siniestro vial se produjo este domingo en la avenida 9 de Julio, casi esquina Arroyo, frente a la Embajada de Francia, muy cerca del enlace de la bajada de la autopista Illia sentido al Obelisco. Hacia ese sitio se trasladaron efectivos policiales, cerca de las 5:20 de la madrugada, tras varios llamados al 911.

Recién cinco horas más tarde, Novillo Astrada se presentó con su abogado, Rafael Cúneo Libarona en la comisaría Vecinal 1A, donde fue arrestado y quedó detenido. En las próximas horas, se espera que sea indagado por el fiscal que lleva la causa por el delito de homicidio culposo.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fatal aún no fue identificada. Se trata de un hombre robusto, de 1,70 metros de altura, que no tenía identificación. "Llevaba una campera gris con rayas blancas en sus mangas símil 'Adidas', buzo azul oscuro y remera color gris, jeans y medias", detallaron.

Previo al accidente, el deportista había asistido en la noche del sábado a una reunión con amigos, en el marco de un plan que duró hasta la madrugada del domingo, cuando volvió a su casa a bordo de su vehículo y, en el camino, se atropelló y mató al peatón.

De acuerdo a su abogado, el hijo de Eduardo Novillo Astrada no cometió ninguna infracción al embestir a la víctima. “Venía de una reunión con amigos, frenó en el semáforo, en colorado, y cuando le da el semáforo verde arranca. El accidente se produce 20 metros después del semáforo en un lugar donde no hay senda peatonal, es decir que el peatón no estaba autorizado a cruzar, pero se le cruzó repentinamente al automovilista, que se asusta. Llega a la casa de la madre y vienen la madre y el padre a la comisaría y se presentan espontáneamente”, dijo Cúneo Libarona.

Quién es Cruz Novillo Astrada

El polista de 24 años perdió a su hermano mellizo en un accidente de tránsito.

El joven de 24 años es uno de los hijos de Eduardo Novillo Astrada, el ex presidente de la Asociación Argentina de Polo e histórico campeón en la disciplina, quien se coronó a nivel mundial en el Abierto de Palermo de 2003.

Su abuelo, Eduardo “Taio” Novillo Astrada, fue el fundador del equipo de polo "La Aguada", con el que Eduardo logró el triunfo en esa afamada competencia.

Cruz tenía un hermano mellizo, llamado Justo, que falleció trágicamente en un siniestro vial en 2022. Ambos siguieron la tradición familiar y se dedicaron al deporte que los hizo relacionarse con caballos desde su niñez.

El ahora acusado de homicidio culposo empezó a entrenar con equinos a muy corta edad, dando sus primeros pasos en el polo antes de los 12 años. Siempre lo hizo en el campo del club "La Aguada", ubicado en la localidad bonaerense de Open Door.

Poco a poco, el polista dio inicio a su carrera y empezó a marcar grandes logros. Actualmente, en la Asociación Argentina de Polo figura con un hándicap de 5 goles.