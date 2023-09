"Yo iría a la guerra con Argentina": polémica declaración de un diputado paraguayo

Este miércoles sorprendieron los dichos del diputado paraguayo Rubén Rubín, quien admitió que "iría a la guerra" con la Argentina, en el marco del conflicto entre ambos países por Yacyretá y la Hidrovía, e incluso planteó que su país necesita misiles.

El joven diputado del partido Hagamos, de 29 años, hizo referencia a los conflictos entre Paraguay y la Argentina por la Hidrovía Paraguay-Paraná, donde el gobierno argentino impuso el cobro de un peaje, y Yacyretá, tras la decisión del vecino país de retirar “el 100% de la potencia de energía” que le corresponde de la central hidroeléctrica binacional en represalia.

“Este ejemplo de roce con el país vecino es un claro ejemplo de que el presupuesto en defensa nacional tiene que ser prioridad. Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra. Sin duda iría a la guerra por mi patria”, afirmó.

En el mismo sentido, Rubín manifestó que lo que necesita el país no son más soldados, sino “tecnología”, “misiles que puedan impactar en puntos importantes de la región, que protejan nuestros recursos. Porque si no, ya arrancamos perdiendo el juego diplomático”, afirmó.

Además, el legislador del vecino país no dudó y cuestionó el préstamo de Estados Unidos a la Argentina "para comprar armamento" en la sesión Bicameral del Parlamento frente al ministro de Defensa Nacional.

"Yo como joven paraguayo sí iría a la guerra con Argentina. Sin duda iría a la guerra por mi patria. Entiendo que las prioridades son otras, como tener mejores escuelas, hospitales, transporte público. Ahora, me pregunto nomás yo, no es una afirmación. ¿De qué me sirve a mí mejores escuelas si no tenemos la capacidad de defender esos edificios, nuestras fronteras o nuestras hidroeléctricas?", dijo Rubín.

Asimismo, la semana pasada, Rubín ya había apuntado contra Alberto Fernández por los peajes que se cobran a la altura de Santa Fe. “No es algo entre paraguayos versus argentinos, es algo entre paraguayos versus el gobierno peajero de Alberto Fernández”.