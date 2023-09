Debut y despedida: el actor porno marplatense es el primer eliminado del Bailando 2023

El marplatense Ian Hachmann y su esposa, la islandesa Arna Karls, fueron este miércoles los primeros eliminados del Bailando 2023, donde los actores porno de OnlyFans tuvieron un olvidable paso y se retiraron enojados del show que conduce Marcelo Tinelli.

En la última emisión del programa se develó el voto secreto de Carolina “Pampita” Ardohain y se anunció a las figuras con menor puntaje: Romina Uhrig, Tomás Holder, Eva Bargiela, Ian Hachmann, Fernanda Sosa, Nelly Camjalli y Lali González, que tiene como compañero al marplatense Maxi Diorio.

Entonces, llegó el turno de los salvatajes. Primero fue el turno de Zaira Nara -que como reemplazo de "Pampita"- decidió darle una nueva oportunidad a Fernanda Sosa: “Tengo muchos amigos en Uruguay que la conocen y saben del esfuerzo que está haciendo. Irte de tu país es muy difícil y estoy contenta de poder salvarla”, dijo e hizo llorar a la participante.

Por su parte, Moria Casán se inclinó por Lali González: “Es angelada y me gustó mucho su performance. Quiero que siga en el certamen porque tiene muchos valores y nos va a dar buenas sorpresas. Es una mujer encantadora”, argumentó la diva. Tinelli se mostró conforme con la elección y festejó que Lali y Maxi sigan en competencia. "Tenés algo muy especial, ahora entiendo porque te quieren tanto en Paraguay y acá también", sostuvo el conductor.

Luego, llegó el momento de Marcelo Polino, quien se solidarizó con el problema de salud que presentó Tomás Holder y el ex participante de Gran Hermano 2022 sigue en carrera. Holder sufrió un ataque de pánico antes de que comenzara la eliminación y rompió en un llanto desconsolado, por lo que no estuvo en la pista durante el programa de ayer.

Lali González y Maxi Diorio fueron salvados por Moria Casán.

Por último, Ángel de Brito le dio su voto de confianza a la también ex Gran Hermano Romina Uhrig: “Lo decidí ahora, no tengo amigos en la pista. No sentí placer sino todo lo contrario, así que voy a salvar a lo menos peor. Ella es la que más potencial tiene entre todo esto que quedó”, sentenció el periodista, sin filtro, despertando sorpresa en la ex hermanita, ya que habían protagonizado varios chispazos al aire.

Fue entonces que Eva Bargiela, Ian Hachmann (junto a Arna Karls) y Nelly Camjalli quedaron a merced del voto telefónico del público. Luego de unos minutos de suspenso, el conductor del show hizo el gran anuncio de la noche: “La primera pareja que se va esta noche, lo hace con el 9,5% de los votos y es la pareja de Ian Hachmann y Arna Karls. Por decisión mayoritaria de la gente, sigue en certamen Eva Bargiela. Un aplauso para la querida Nelly Camjalli, que también abandona el programa”.

La reacción del marplatense y su pareja ante la eliminación

La dupla había recibido muy malas críticas del jurado tras su flojísimo debut, en el que se ganaron un -2 y un -1 de Ángel de Brito y Marcelo Polino, respectivamente. En tanto, Moria Casán los calificó con un 3, pero fue dura en su devolución: "No me calentaron nada. Se supone que lo que venden es erotismo. Cero erotismo. Acá vienen bailarines que con una pose sola tienen otro sentido de la sensualidad y del erotismo".

Luego de ser los primeros eliminados del Bailando 2023, Marcelo Tinelli le dio a Ian Hachmann y su esposa, Arna Karls, la oportunidad de decir unas últimas palabras. "Más allá de todas las bromas, ella es de Islandia y nos conoce poco, pero estamos muy contentos de que hayan venido”, expresó el conductor, antes de cederles el micrófono.

Fue ahí que la actriz de OnlyFans dijo -en inglés- que estaba muy contenta de ser eliminada, de volver a Europa y de por irse a su casa, ya que su hijo más pequeño estaba internado en el hospital.

Luego, la islandesa se despachó contra el país de su pareja: “Argentina no está lista para recibir a trabajadores sexuales”. A su lado, el marplatense, lejos de disentir, amplió el concepto: “Argentina es cero open minded (mente abierta). Nosotros sentimos mucho bullying. Los haters, como Yanina Latorre que nos mandó un un mensaje en Twitter poniendo vergüenza ajena”.

La pareja de OnlyFans se despidió con críticas al país que los recibió.

“Vergüenza ajena ella contestando así. Yo en mi vida le respondería a alguien así. Venimos de afuera, ella no está acostumbrada a este tipo de de maltrato, de haters”, agregó el bailarín. Sorprendido por la mala reacción de los ofuscados actores pornos, Tinelli trató de bajar el tono y aseguró que no hay que dejarse llevar por lo que dicen las redes sociales.

"Nos dijeron todas cosas malas, todas cosas horribles, nuestro trabajo es hacer porno", cerró Hachmann y Tinelli pidió un aplauso para despedir a la pareja de OnlyFans de la pista más famosa del país.

Quién es Ian Hachmann

El marplatense de 33 años era solo conocido por sus seguidores de OnlyFans -donde se dedica a vender contenido erótico- hasta que, en 2021, se involucró en un tórrido romance con la mediática Charlotte Caniggia, quien también formará parte este año del Bailando.

En la pista, tiene como compañera de baile a su esposa, la islandesa Arna Karls. La mujer es madre de 3 hijos y, en diciembre de 2022, perdió un embarazo de 4 meses. El bebé se iba a llamar Liam y era el primer hijo en común de la pareja. La rubia también vende contenido erótico por OnlyFans y tiene 3 millones de seguidores en Instagram.

El modelo, actor porno e influencer era amigo de Roberto Storino Landi, quien fuera el novio de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia durante tres años. Pero, según confesó, se terminó enamorando de la hermana melliza de Alex, quien primero fue su amante y luego se convirtió en su pareja.

Todo ocurrió en medio de un escándalo, ya que, según las versiones que trascendieron, fue sorprendida por Storino Landi en una situación íntima con Ian. El ex de no solo se sintió traicionado por Charlotte, sino también por Hachmann a quien lo unía una relación afectiva y a quien había ayudado a incursionar en el mundo de las criptomonedas.

El joven vivió hasta 2015 en Mar del Plata y luego se mudó a España y a México, donde comenzó a generar contenido erótico para sustentarse. "Cómo tengo muchos seguidores en Tik Tok, empecé a promocionarme y a hacer vivos. Todo el público o la gran mayoría que me sigue es gay. Pero tengo todo contenido con mi ex y con chicas", contó en una entrevista.

El marplatense se hizo famoso por un romance con Charlotte Caniggia.

Hachmann tiene además, un pasado en Mar del Plata que poco tiene de glamoroso: fue detenido en 2015, acusado de integrar una banda que se dedicaba a los secuestros virtuales. Fue imputado por 24 extorsiones mediante las que él y sus cómplices habrían despojado a las víctimas de 375 mil pesos, unos 102 mil dólares y 11 mil euros, además de relojes, anillos y pulseras de oro, en una escalada delictiva que duró apenas 4 meses.

El ahora actor porno fue detenido junto a otro joven en una casa de Punta Mogotes. Allí la policía secuestró teléfonos, una computadora, dinero y alhajas. También un bolso que los incriminaba: lo reconoció una de las víctimas como el que había usado para entregarles el rescate. Al ser indagado, Iglesias Hachmann reconoció haber integrado la banda.

Su propia madre lo había denunciado ante la Justicia al observar, horrorizada, el cambio de vida que había tenido su hijo. Sin embargo, un tecnicismo dio por tierra con la acusación y Hachmann fue sobreseído de la causa por la Justicia. El artículo 234 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires establece que ningún progenitor puede declarar contra sus propios hijos, por lo que tanto la detención como la imputación fueron declaradas nulas, ya que la resolución del caso se originó en la denuncia de la madre del joven, que vició todo el procedimiento.