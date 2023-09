Moria Casán, muy dura frente al debut del actor porno marplatense en el Bailando: "No me calentaron nada"

El debut del actor porno marplatense Ian Hachmann y de su pareja Arna Karls en la pista del Bailando 2023 recibió el peor puntaje desde que comenzó el programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

La pareja, que se hizo conocida por vender contenido erótico en OnlyFans, hizo primero una picante previa con el conductor, en la que le prepusieron: "Queremos hacer contenido erótico con vos" y contaron detalles de su activa vida sexual.

"Es hacer un poco el amor y un poco la guerra. Tenemos mucho contenido de intimidad que no lo subimos y otro nos ponemos de acuerdo y lo subimos como una mini película", explicó el marplatense ante las preguntas de Tinell, a quien le colocaron un collar de cuero sadomasoquista en el cuello.

La dupla vende contenido erótico en OnlyFans. Foto cortesía Bailando 2023.

Después, comenzaron con su coreografía del primer ritmo del certamen, que es música de las décadas del 80 y del 90. La actuación decepcionó a los televidentes y a los jurados, que tuvieron duras devoluciones para la pareja.

“La verdad es que pensé que lo peor que iba a ver en esta pista es a El Tirri, pero no. El Bailando siempre sorprende y siempre va un paso más allá. Nunca vi nada tan feo como esto en todos los Bailando en los que estuve. Chicos, buenas noches", lanzó categórico Ángel de Brito, quien eligió otorgarle al equipo de oriundo de la ciudad y a su mujer islandesa un -1.

Por su parte, Marcelo Polino siguió la misma línea de su colega y fue lapidario con los bailarines. “No es que soy malo, quiero ser justo. Fue algo fallido y fue un disgusto. Necesito ponerles un menos 2", atinó a decir ante la sorpresa de la coach de la pareja, Valeria Archimó.

Luego fue el turno de Moria Casán, que con su característica "lengua karateca" se despachó contra la dupla. "No me calentaron nada. Se supone que lo que venden es erotismo. Cero erotismo. Se ve que ustedes se entretienen de alguna manera, tal vez esa sea la manera de calentarse de ustedes. Pero lo que se ve en pista, acá vienen bailarines que con una pose sola tienen otro sentido de la sensualidad y del erotismo", disparó.

"Debe ser como que en el fondo, como son pareja, fraternalizan la situación. A mí no me pasó nada de nada. Me parece una historia maravillosa la de ustedes, ella es una mujer hermosa, pero en la pista les faltó mucho", agregó Moria, que calificó a la pareja con un 3.

La pareja recibió el puntaje más bajo del certamen.

De esta manera, luego de que Carolina “Pampita” Ardohain no diera a conocer su voto por ser secreto, Hachmann y Karls quedaron debajo de todos los concursantes en la lista de la primera ronda del Bailando 2023, con un total de 0 puntos.

Quién es Ian Hachmann

El marplatense de 33 años era solo conocido por sus seguidores de OnlyFans -donde se dedica a vender contenido erótico- hasta que, en 2021, se involucró en un tórrido romance con la mediática Charlotte Caniggia, quien también formará parte este año del Bailando.

En la pista, tiene como compañera de baile a su esposa, la islandesa Arna Karls. La mujer es madre de 3 hijos y, en diciembre de 2022, perdió un embarazo de 4 meses. El bebé se iba a llamar Liam y era el primer hijo en común de la pareja. La rubia también vende contenido erótico por OnlyFans y tiene 3 millones de seguidores en Instagram.

El modelo, actor porno e influencer era amigo de Roberto Storino Landi, quien fuera el novio de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia durante tres años. Pero, según confesó, se terminó enamorando de la hermana melliza de Alex, quien primero fue su amante y luego se convirtió en su pareja.

Todo ocurrió en medio de un escándalo, ya que, según las versiones que trascendieron, fue sorprendida por Storino Landi en una situación íntima con Ian. El ex de no solo se sintió traicionado por Charlotte, sino también por Hachmann a quien lo unía una relación afectiva y a quien había ayudado a incursionar en el mundo de las criptomonedas.

El joven vivió hasta 2015 en Mar del Plata y luego se mudó a España y a México, donde comenzó a generar contenido erótico para sustentarse. "Cómo tengo muchos seguidores en Tik Tok, empecé a promocionarme y a hacer vivos. Todo el público o la gran mayoría que me sigue es gay. Pero tengo todo contenido con mi ex y con chicas", contó en una entrevista.

El marplatense saltó a la fama luego de un romance con Charlotte Caniggia.

Hachmann tiene además, un pasado en Mar del Plata que poco tiene de glamoroso: fue detenido en 2015, acusado de integrar una banda que se dedicaba a los secuestros virtuales. Fue imputado por 24 extorsiones mediante las que él y sus cómplices habrían despojado a las víctimas de 375 mil pesos, unos 102 mil dólares y 11 mil euros, además de relojes, anillos y pulseras de oro, en una escalada delictiva que duró apenas 4 meses.

El ahora actor porno fue detenido junto a otro joven en una casa de Punta Mogotes. Allí la policía secuestró teléfonos, una computadora, dinero y alhajas. También un bolso que los incriminaba: lo reconoció una de las víctimas como el que había usado para entregarles el rescate. Al ser indagado, Iglesias Hachmann reconoció haber integrado la banda.

Su propia madre lo había denunciado ante la Justicia al observar, horrorizada, el cambio de vida que había tenido su hijo. Sin embargo, un tecnicismo dio por tierra con la acusación y Hachmann fue sobreseído de la causa por la Justicia. El artículo 234 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires establece que ningún progenitor puede declarar contra sus propios hijos, por lo que tanto la detención como la imputación fueron declaradas nulas, ya que la resolución del caso se originó en la denuncia de la madre del joven, que vició todo el procedimiento.