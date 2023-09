El crudo testimonio de Juliana Díaz tras la sobredosis de Maxi Guidici: "Tengo miedo de que vuelva a pasar"

Horas después de que el ex integrante de Gran Hermano 2022 Maxi Guidici fuese internado de urgencia a raíz de una sobredosis, su ex pareja, Juliana Díaz, brindó una dramática entrevista en la que dio detalles del duro momento que están viviendo y aseguró: "Tengo miedo de que esto vuelva a pasar".

El ex "hermanito" fue trasladado este viernes a la madrugada al Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires por ingerir un blíser de clonazepam. "No quise que vea nada. Lo pusimos en poco en contexto porque me lo entregaron dado vuelta. Era llevarlo a su departamento con custodia policial hasta que llegara su madre, o traerlo acá y que yo lo pueda contener", dijo la participante del Bailando en un móvil de LAM, mientras el hombre dormía en una habitación de su casa.

"Estaba totalmente pasado de cosas. Para mí, no lo internaron, lo pusieron en una silla con un suero cuando el chico se tomó un blister entero de pastillas. Durmió toda la tarde, recién se despertó a comer algo, pero no sabe bien qué pasó anoche. Se acuerda de poquitas cosas. Es horrible, la verdad", detalló en el programa que conduce Ángel de Brito.

Además, explicó que no es la primera vez que el cordobés, de 36 años, manifiesta signos de depresión: "El Negro hace rato que viene bastante depre y bajón. Creo que hay muchas cosas que no se saben porque él siempre muestra la parte linda e intenta estar bien. Hará un mes, empezó con una psiquiatra a tomar medicación. No está siguiendo bien el tratamiento y creo que eso lo tiene desequilibrado".

El cordobés atraviesa una dura depresión y tiene asistencia psiquiátrica.

"Pasaron muchas cosas en nuestra relación, muchas idas y vueltas. Son muchas cosas. Se siente muy solo, no tener a su familia, a sus amigos, con mucho tiempo libre", agregó sobre el final de la relación entre ambos.

Después, se mostró muy angustiada por la forma en que los medios de comunicación trataron el tema: "Me han echado la culpa a mí por todo lo que está pasando o hablaron de cosas que no pasaron. Hay periodistas diciendo que Maxi está teniendo una actitud infantil cuando estamos hablando de una persona enferma y que se podría haber muerto. Yo no estoy tranquila, tengo miedo de que esto vuelva a pasar. Hablar por hablar, decir cosas sin sentido. Pónganse un poco en su lugar, en el de la familia", insistió, visiblemente angustiada por la situación.

"Dejame decirle a la gente que en este momento que estamos atravesando, que su familia está triste, que él está devastado porque no se acuerda de nada, que aflojen un poco porque me están mandando mensajes que 'ojalá me muera yo, que soy mala persona, que lo descuido, que es toda mi culpa'. Tengan cuidado porque yo también tengo familia y perdí seres queridos. Para mí es terrible pasar esto por Maxi, lo amo con todo mi corazón por más que no estemos bien. Si algo le pasa, yo me muero. Que tengan un poco más de respeto", sentenció Juliana.

Cómo fue el grave episodio

La mediática dio detalles de cómo fueron las horas antes de la sobredosis que llevó a su ex pareja a la internación. "Ayer me llamo súper angustiado. Yo había tomado la decisión de separarnos porque se estaba tornando muy poco sana la relación, muchas peleas, se estaba volviendo un poco tóxico y fuerte. Después de la primera separación nunca volvimos a estar bien del todo. Es súper difícil. Hoy recibí mensajes terribles de 'ojalá que me muera, que es todo mi culpa'", agregó.

"Ayer dejó de contestar el teléfono y empezó a mandar mensajes a gente conocida nuestra diciendo que se iba a quitar la vida, le pasó las cuentas bancarias a su mamá como despidiéndose. Intentamos hablar con él, no nos contestaba y a mí me agarró una desesperación terrible. Ahí llamamos a la policía. Fue el "Conejo" y le tuvo que abrir el conserje porque Maxi estaba totalmente desmayado", continuó.

Luego, dijo como fue su salida del hospital: "Hoy al mediodía, cuando lo liberaron, le dieron el alta, vino a mi casa y decía cosas sin sentido. Estaba como ido. No había dormido en toda la noche. Tenía como pequeños pantallazos, decía que solo se había tomado una pastilla para poder dormir, pero no fue eso. De hecho, había olor a gas en su casa también. No lo tengo confirmado, pero es lo que me dijeron. Necesito que le vuelva la alegría, que esté bien, necesito que lo ayuden", explicó.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).