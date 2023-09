El error que no parece tener vuelta atrás, otra negociación difícil y una brújula por el Parque Industrial

Ay, ay, ay Balmaceda y compañía...

La revancha está difícil: con el correr de los días, parece imposible corregir el grosero error de la secretaría de Cultura en los 32° Juegos Bonaerenses. Montenegro aún insiste con los llamados para pedir la excepción reglamentaria que lograría el "milagro" pero la Provincia se muestra reticente y demora su respuesta. "Guille viene hablando con Bianco (el jefe de asesores del gobernador Kicillof) y con medio mundo pero todavía no hay nada... ni 'sí' ni 'no'", asegura un hombre de máxima confianza del intendente.

La etapa regional del tradicional certamen provincial finalizó el jueves, por lo que ahora sólo queda un remedio posible: que la delegación marplatense de Cultura que quedó eliminada clasifique directamente a la última instancia y, de esa forma, en la final habría 17 equipos en vez de 16, como suele ocurrir.

En la Provincia no quieren crear falsas expectativas. Ya tuvieron que soportar bastante angustia los 50 participantes de la ciudad que se habían ilusionado con competir y quedaron afuera por la confusión insólita de Carlos Balmaceda y su equipo de directores. De hecho, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad ya descartan la posibilidad de la excepción.

Los errores de Balmaceda y los exdirectores de Cultura todavía se pagan a pesar de su reciente renuncia. Foto: archivo 0223.

“Lamentablemente la delegación va a quedar eliminada. No es posible cambiarle las reglas de juego a otras delegaciones. Es injusto tanto para unos como para otros”, reconocen autoridades bonaerenses que consultó 0223.

En el gobierno de Montenegro, sin embargo, no dan una por perdida: dicen que no recibieron ninguna comunicación oficial y mantienen viva la llama de la esperanza. Y recuerdan que, por ahora, los únicos eliminados del mapa son Balmaceda, Christian Rabe, Damián Arregui y Julio Neveleff, cuyas renuncias se oficializaron esta semana tras el escándalo.

Entre el paro o el acuerdo

Otra negociación que parece difícil es la paritaria de los municipales. El sindicato de Antonio Gilardi metió presión a comienzos de la semana: reveló que se reunió cuatro veces en agosto sin recibir ninguna oferta del Ejecutivo. A través de un comunicado, el STM también dejó bien clara su expectativa: "Pedimos un 20% de incremento salarial con base al sueldo del mes de julio, basado en la inflación de los meses de julio/agosto, en la devaluación de la moneda y en los aumentos generalizados".

En contexto electoral, el STM de Gilardi mete presión y llama a los afiliados para pensar posibles medidas. Foto: archivo 0223.En contexto electoral, el STM de Gilardi mete presión y llama a los afiliados para pensar posibles medidas. Foto: archivo 0223.

El gobierno de Montenegro no se quedó de brazos cruzados y el viernes hizo llegar una propuesta, consistente en una suba del 17% para septiembre y de un 20% para noviembre, siempre teniendo en cuenta los valores de enero. El gremio discutirá el martes, en una asamblea con afiliados, si acepta el ofrecimiento o si endurece la paritaria con medidas de fuerza. Todo está por verse.

Las autoridades, igualmente, descartan sentirse presionadas ante la amenaza de un paro y piden ponderar los condicionamientos del presente económico a la hora de negociar. "No vamos a ofrecer algo que no podemos pagar. Hay que ser criteriosos y cuidar los recursos de los vecinos. Tampoco pueden venir ellos a pedir algo muy por encima de la inflación. No tendría lógica", apuntan cerca del jefe comunal.

La misma postura adopta Montenegro con respecto a la suma fija de 60 mil pesos, a pagar en dos cuotas de 30 mil pesos en septiembre y octubre, que estableció el presidente Alberto Fernández en un DNU, por impulso del ministro de Economía Sergio Massa. "Si no hay ayuda, va a ser muy díficil pagarlo. No nos dan las cuentas", advierten.

"Hay que ir hacia una racionalización de los gastos. Durante todos estos años no tuvimos déficit, y eso no va a cambiar. Tenemos que seguir con el plan de austeridad que implementamos desde el primer día", defienden en el Ejecutivo.

Otro año más

Por tercer año consecutivo, la municipalidad reprogramó la deuda millonaria que mantiene con la Provincia por las partidas que recibió para cumplir con el pago de sueldos de los trabajadores en el contexto de la pandemia del coronavirus. El pago pendiente gira en torno al llamado “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, un instrumento que puso a disposición el gobierno de Axel Kicillof para facilitar recursos a los municipios y tratar de menguar el impacto financiero de la inédita emergencia sanitaria.

En el municipio siguen postergando el pago de una sensible deuda. Foto: archivo 0223.

El argumento mediante el cual se solicitó la reprogramación fue que “las necesidades financieras del municipio para este ejercicio hacen que la citada reprogramación sea de utilidad para aliviar las cuentas difiriendo los vencimientos de las cuotas de amortización para los ejercicios futuros”, según reza el decreto que esta semana firmó el intendente Montenegro.

El importe total de la deuda es $235.957.034, y debería devolverse, de acuerdo a lo pactado, en 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir de diciembre de 2023. Si esto no sucediera, entonces la Provincia podría retener parte de los recursos que le correspondan al municipio en virtud del Régimen de Coparticipación Municipal de Impuestos.

El decreto del jefe comunal deberá ser convalidado por el Concejo Deliberante, aunque este aspecto resulta una formalidad administrativa. Lo cierto es que de marzo 2020 a julio de 2023, con una inflación acumulada de 515,22%, esa cifra inicial de $235.957.034 hoy ascendería a aproximadamente $1.451.652,26. Sin embargo, la municipalidad sigue manteniendo el mismo monto de deuda en cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Se picó con el Parque Industrial

El lunes promete un debate picante en comisión en torno al predio industrial de ruta 88. Foto: archivo 0223.

El bloque de concejales de Unión por la Patria puso reparos a un proyecto del intendente Montenegro al asegurar que promueve el avance de barrios cerrados en zonas aledañas al Parque Industrial. “Si no planifican y siguen haciendo cualquier cosa, van a superponer usos de la tierra y van a generar que no se pueda ampliar la zona industrial de la ciudad”, disparó Virginia Sívori.

En el oficialismo fueron tajantes al desmentir esa versión y apuntaron: "Esto no afecta una cosa a la otra ni se pisan las zonas, principalmente porque el Parque Industrial está del Camino San Francisco hacia el Este, y esto es del Camino San Francisco hacia el Oeste".

En el equipo del intendente se mostraron muy molestos por la salida de la oposición. "Esto vuelve a la dinámica de decir que no por las dudas. Es la ciudad del no, la ciudad de las trabas", expresaron, y aclararon: "Con esta ordenanza no estamos diciendo que se va a construir un barrio cerrado en esa zona, se están ordenando las zonas en donde podrían construirse. Este proyecto viene a ordenar un tema en específico y no tiene absolutamente nada que ver con el Parque Industrial".

Sívori atacó con una fuerte advertencia y desde el oficialismo la cruzaron rápidamente. Foto: archivo 0223.

Sívori, sin embargo, se mantuvo fime en su postura y consideró que "sería un error que en lugar de ampliar el Parque Industrial en esa zona vivan familias pegadas a donde funcionan empresas con cierto grado de complejidad”. "Si no se planifica incluyendo el potencial que tiene General Pueyrredon para la radicación de empresas que generan miles de puestos de trabajo se incurriría en un error”, reiteró la concejala de UxP.

Lo cierto es que el expediente en cuestión ya obtuvo despacho de la Comisión de Obras y se tratará el lunes en la Comisión de Legislación. El proyecto abarcaría una extensión de 2 mil hectáreas. Los concejales opositores ya impulsaron un despacho de minoría donde no incluyen el cambio de zonificación para evitar la supuesta llegada barrios cerrados a la zona del predio ubicado en el kilómetro 7,5 de la ruta 88.