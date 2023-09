Massa: "Voy a ser el presidente de los trabajadores"

El ministro de Economía y candidato a la presidencia de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró este sábado que será "el presidente del trabajo en Argentina" y manifestó que se pagará al Fondo Monetario internacional (FMI) "para que se vayan de la Argentina" y "nos dejen decidir de manera soberana" al relanzar su campaña con un acto en Tucumán.



"Voy a ser el presidente del trabajo en Argentina y el que le devuelva a nuestros trabajadores el poder de compra que han perdido en el salario", afirmó Massa en un acto que se hizo el Hipódromo de la capital de esa provincia, en el que estuvo acompañado por su compañero de fórmula y jefe de Gabinete, Agustín Rossi, gobernadores, legisladores, sindicalistas, funcionarios y referentes de movimientos sociales.



Massa dijo que se le va a "pagar" al FMI "para que se vayan de la Argentina y nos dejen decidir de manera soberana" y aseguró que va a "ser el presidente que le devuelva a los trabajadores la dignidad de discutir y lograr su mejor ingreso, no a partir de la receta que impone el FMI, sino de lo que decidamos en paritarias libres".

El ministro también aseguró que va a defender "la industria nacional" y a "aquellos que todavía el Estado no protegió" al hablar de los trabajadores de la economía de plataformas, de la economía popular y a todos "los trabajadores y trabajadoras". Además, se comprometió con el Norte Grande al asegurar que es "la región mas injustamente postergada de la Argentina".



"Desde el Norte Grande vamos a dar vuelta la historia y vamos a construir un triunfo el 22 de octubre", subrayó y añadió que va a convocar a "un nuevo pacto federal en Argentina", con más recursos para las provincias, mientras que los otros candidatos "plantean cortar la coparticipación". También mencionó su compromiso con los jubilados, con las universidades públicas que "quieren arancelar" y con el sistema científico y tecnológico.



En tanto, se diferenció, sin mencionarlos, de los otros postulantes presidenciales Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza) al asegurar que no es "el personaje simpático que en TikTok graba videos atrevidos" o el candidato que "se pasea por los canales de televisión agrediendo y descalificando al resto", pero que va a ser el "presidente que se rompe el alma laburando porque sueña con una Argentina igual para todos".



"Muchas veces los invitaron a recorrer un sueño y se levantaron en pesadillas como pasó entre 2015 y 2019", expresó en referencia a la administración de Mauricio Macri, y manifestó: "Venimos a invitarlos a trabajar juntos".



"Tengamos la humildad y grandeza de pedirles perdón, de decirles que sabemos que hay muchas cosas que esperaban que no se hicieron", agregó al convocar a militar "casa por casa" y asegurar que "viene un tiempo nuevo".



En el acto estuvo acompañado desde el escenario por el diputado nacional Máximo Kirchner, el ministro del Interior y candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo `Wado` de Pedro; los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Juan Manzur (Tucumán), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y el cotitular de la CGT, Pablo Moyano.



También se encontraban los ministros Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Jorge Taiana (Defensa), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Raquel Olmos (Trabajo) y Jaime Perczyk (Educación); la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; la titular de Aysa, Malena Galmarini; y el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, entre otros gobernadores, funcionarios y dirigentes de movimientos sociales y sindicales.