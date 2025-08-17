Alvarado lo aguantó y se trajo un punto importante de Tucumán

En la previa, Alvarado tenía que ganar. Pero la realidad, es que un punto en Tucumán no era para despreciar y los que tiene que descontar contra sus rivales directos son en Mar del Plata o en los duelos mano a mano. Por eso, el 0 a 0 frente a San Martín tiene un buen gusto para el equipo de Marcelo Vázquez que mostró otra vez que encontró una solidez defensiva y que le falta contundencia para estar más arriba en la tabla y poder salir de la zona del descenso.

En líneas generales fue un buen partido del "torito". Por el rival, por el momento, porque muchos de los otros resultados lo habían puesto con obligaciones, pero lo jugó concentrado, metido. Y eso que tuvo una laguna en el inicio y antes de los 2', San Martín ya había tenido dos ocasiones netas. Porque Esquivel se fue mano a mano y perdió con Gómez Riga, y en la continuidad cabeceó incómodo Cuevas y la tiró afuera. A partir de ahí, se emparejó. Cuando encontró a Martínez por izquierda, el equipo marplatense lastimó. Le metió un centro a Susvielles que cabeceó a las manos de Sand, se juntó con Gobetto para que sacara un envío a altura media que, increíblemente, Miori no pudo conectar de lleno en el primer palo y, en la última, el "Colo" le sacó pintura al palo izquierdo.

En el durante, el local intentó recuperar la manija pero le costó mucho generar ocasiones claras. Fueron más aproximaciones que otra cosa, por jerarquía, por empuje de adentro y desde afuera. Pero la más nítida estuvo en la cabeza de Silva, tras un córner que peinó Mansilla en el primer palo y el testazo se fue alto. La primera parte del plan se cumplió con creces, faltó puntería para dar el golpe definitivo.

En el complemento, salieron a disputar en el medio y fue equilibrado. En varias oportunidades, dio la sensación de que Alvarado estaba a un pase de poder poner un jugador de cara al arquero. Pero el desgaste para no sufrir atrás, condicionaba a la hora de atacar. La defensa y el medio sacaban todo lo que les pasaba cerca, los de arriba se fueron fundiendo y costaba poder aguantarla.

En el tramo final, San Martín se fue con todo y llegó el sostener como sea. Línea de 5 ante las dos torres que puso Campodónico y prohibido desconcentrarse un segundo porque podía salir caro. Y el local no pudo, tuvo sólo una de frente que Gómez Riga desvió con esfuerzo al córner. El resto fueron envíos para agigantar la figura de la última línea, que se vuelve con chichones en la cabeza y un punto que quizá no se siente en la tabla, pero se puede valorar más adelante.

Síntesis

San Martín (Tucumán) (0): Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Juan Orellana y Franco Quiroz; Matías García y Nicolás Castro; Juan Cuevas, Franco García y Juan Cruz Esquivel; Martín Pino. DT: Mariano Campodónico.

Cambios: ST 13' Jesús Soraire por Castro, 25 Tiago Peñalva, Aníbal Paz y Aaron Spetale por Orellana, M.García y Quiroz y 36' Mauro González por Cuevas.

Alvarado (0): Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Brian Blasi y Agustín Irazoque; Matías Mansilla y Agustín Bolívar; Marco Miori, Enzo Martínez y Juan Pablo Gobetto; Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vázquez.

Cambios: ST 8' Tomás Bolzicco por Susvielles, 30' Cristian Gorgerino y Mateo Ortale por Martínez y Bolívar y 48' Diego Becker por Miori..

Goles: No hubo.

Árbitro: Brian Ferreyra.

Estadio: "La Ciudadela".

