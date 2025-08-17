Inminente cierre de una empresa láctea: trabajadores tomaron el control de la fábrica

La histórica planta láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha y con más de 75 años de trayectoria, atraviesa una de las peores crisis desde su fundación. Desde la semana pasada, sus 140 empleados, respaldados por el gremio Atilra, asumieron la administración de la fábrica ante atrasos salariales, deudas millonarias y una fuerte caída en la producción.

En su mejor momento, la planta procesaba 250.000 litros diarios de leche, pero la cifra se redujo a 180.000 hace un mes y medio y actualmente apenas alcanza los 40.000 litros. Según replicó el diario La Nación, la planta requiere cerca de $3.000 millones mensuales para operar, pero actualmente ingresa unos $500 millones.

Peligra la continuidad de la histórica láctea La Suipachense en medio de una crisis sin precedentes

El sindicato sostiene que la intervención busca garantizar el funcionamiento básico y el pago de salarios, luego de que en julio y lo que va de agosto se agravaran los retrasos en los haberes y en los pagos a proveedores, lo que derivó en el corte del suministro de insumos y materia prima por parte de la mayoría de los productores.

Por su parte, el grupo venezolano Maralac, que administra la firma desde hace casi una década, calificó la situación como una “toma forzada” por parte del gremio Atilra

En este marco, de los 180 tamberos que abastecían a La Suipachense, solo 40 continúan entregando leche, mientras crecen las versiones de un corte inminente de electricidad y gas natural por falta de pago.