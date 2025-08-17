Motos vintage, shows en vivo y más fiesta: Mar del Plata se prepara para el Enduro del Invierno

Por tercer año consecutivo, Mar del Plata recibirá a fines de agosto el Enduro del Invierno, la competencia de motos y cuatriciclos que año a año se afianza como un atractivo turístico más para marplatenses y turistas. En este 2025, el evento tendrá un agregado especial: será la segunda fecha del Campeonato Mundial de Carreras de Arena organizado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Los preparativos para montar toda la estructura comenzará el próximo lunes 25 de agosto en el balneario Puerto Cardiel, en la zona norte de Mar del Plata, donde se construirá una pista de poco más de 4.000 metros.

A diferencia de otras ediciones, en este 2025 habrá algunos cambios sustanciales en términos deportivos. Se sumarán nuevas categorías, incluyendo la Master E, destinada a pilotos mayores de 55 años. Además, al ser fecha oficial del Campeonato Mundial de Arena FIM, se correrá tanto sábado y domingo (el sábado era de prácticas libres) y se implementará un nuevo sistema de puntaje por suma de mangas para las categorías que disputan dos carreras.

Se espera que este año participen 500 pilotos. Foto: 0223.

"Tenemos confirmados los top 20 pilotos internacionales. Vienen todos. Algunos los trae Honda, Yamaha, Fantic y otros son pilotos Monster. Sin dudas, la vara está cada vez más alta. Entendemos que vamos a estar cerca de los 500 pilotos. Hoy hay un 15% más de inscriptos que el mismo período del año pasado", adelantó, Josi Zen, titular de EDV Entertainment, empresa organizadora, en declaraciones a Extra, la radio y canal de streaming de 0223.

El trazado del circuito tiene una extensión aproximada de 4,2 kilómetros, íntegramente sobre superficie de arena, e incluye sectores con curvas peraltadas, zonas técnicas y series de olas. El recorrido se complementa con un Súper Prime, ubicado frente al mar y rodeado de tribunas naturales, donde se ubican tanto la largada como la llegada. "Por supuesto que el sábado va a quedar rota y se va a trabajar mucho durante la tarde y la noche para que esté en mejores condiciones el domingo", indicó.

Josi Zen, titular de EDV Entertainment. Foto: 0223.

Zen destacó la elección de la FIM por la competencia internacional que se realiza en el paseo costero norte. "Con los antecedentes del Enduro del Verano, los distintos campeonatos que hacemos y la oferta en términos de infraestructura gastronómica y hotelera de Mar del Plata, la FIM nos eligió como una de las carreras mundiales por los próximos cinco años", subrayó.

Música y entretenimiento para todo público

Como en toda gran producción de EDV, habrá shows, actividades y experiencias pensadas para todo el público, combinando adrenalina, entretenimiento y paisajes únicos.

Según confirmó el propio Zen, este año se lucirán arriba del escenario artistas vinculados a la música urbana y a la electrónica. Entre ellos, estarán J Rei, DJ Jefa, DJ Mami y el cierre del domingo estará a cargo de Valentino Merlo, el joven santafesino de tan solo 17 años que saltó a la fama por la canción Hoy que interpretó con The la planta.

Además de los clásicos shows de freestyle de pilotos desafiando la gravedad con acrobacias imposibles y trucos vertiginosos, este año habrá un nuevo atractivo para disfrutar: una carrera de motos vintage de los años 70 hasta los 90. "Va a ser súper entretenida porque los pilotos corren, hacen una pose, se bajan, tienen que ir corriendo y se sube otro piloto. Son dos pilotos y un mecánico por equipo. Es un espectáculo súper divertido", afirmó. También habrá una feria de emprendedores y foodtrucks.

"Va a ser una fiesta. Sinceramente, estamos muy contentos de poder entregar un espectáculo de estas características y de esta envergadura a una ciudad que yo tanto amo", concluyó.

El armado del escenario y los paddock comenzará el lunes 25. Foto: 0223.

El Enduro del Invierno 2025 se correrá el 29, 30 y 31 de agosto. La carrera será transmitida por Fox Sports para Latinoamérica y en vivo y gratis por YouTube, donde en 2024 se conectaron más de 130.000 espectadores.