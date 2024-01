Otro brasileño en el ojo de la tormenta

El Real Madrid levantó un nuevo título el pasado fin de semana tras vencer 4-1 al Barcelona en la final de la Supercopa de España que se disputó en Arabia Saudita. De todas formas, no todo fue positivo para los españoles, ya que el delantero Vinicius Junior volvió a estar en el ojo de la polémica.

El joven futbolista volvió a tener mucho protagonismo en las redes sociales a nivel mundial, no solo por su gran participación en el terreno de juego, sino también por su forma de celebrar ante sus pares del Barcelona en las instancias finales del partido.

Cabe reconocer que el brasileño estuvo intratable durante los 82 minutos que estuvo dentro de la cancha. Tal fue así que en la primera mitad del encuentro marcó tres goles de los cuatro que anotó el Real Madrid en el partido.

En el marco del desarrollo de la final de la Supercopa de España, el equipo blanco venció de manera contundente 4-1 al Barcelona y sumó un nuevo título a sus vitrinas. Claramente, el joven delantero de 23 años fue el MVP del partido por sus tres goles, pero además, participó en el cuarto tanto que culminó marcando su compatriota Rodrygo.

De todas formas, no todo fueron aplausos para Vinicius. Tampoco fue todo positivo para los "Merengues", ya que Vini se mostró muy provocador ante el banco de suplentes catalán festejándoles los goles en la cara con el gesto de la contundente victoria. En una mano dejó cuatro dedos a la vista y en la otra uno.

Cabe recordar que el delantero ya se vio involucrado en distintas ocasiones en problemas extra deportivos. Por un lado, denunciando racismo contra su persona en distintos partidos, como así también también tuvo varias peleas con otros brasileños.

Lo positivo que se puede rescatar de todo esto, es que luego del partido, Vinicius Jr. se mostró arrepentido y expresó: "Me quedo muy triste. Todos quieren pelear conmigo porque todos saben que va a salir en la prensa. Vinicius ha hecho esto o lo otro. Intento estar tranquilo y centrado en el partido para poder hacer lo mejor para mis compañeros".

Además, el extremo añadió: "No soy un santo. Hablo demasiado y hago regates que no se deben hacer. Pero estoy aquí para mejorar y para dar ejemplo a los niños. El míster y mis compañeros me están enseñando lo que tengo que hacer".