La reacción de Marcos Galperin tras ser acusado de no pagar horas extras: "Es fácil mami, empezá una empresa"

En las últimas horas, el creador de Mercado Libre, Marcos Galperin, respondió a un usuario de la red social X, quien lo acusó de no pagar horas extras a sus empleados. Además, lo acusaba también de no entregar cajas navideñas, a lo que el empresario no tardó en responder.

Al respecto, la usuaria Juana Cervio afirmó que Mercado Libre no paga horas extras a los empleados del departamento de contabilidad, basándose en el testimonio de una amiga: "Me enteré ayer que MercadoLibre hace trabajar a una amiga que labura en el area contable un montón de horas extras y NO las paga, y no les dieron ni caja navideña Ella es Senior y labura en el area contable", afimó

Ante las acusaciones, Galperin respondió sin titubear: "Es fácil mami. Pensá una idea, empezá una empresa, hacela sustentable, contratá 55,000 empleados en toda América Latina y pagales mejores sueldos, beneficios y cajas navideñas . Yo voy a ser el primero en aplaudirte".

"Hacerte la Robin Hood por X es un poquito fácil, no?", agregó con sarcasmo.