Electro dance: el frenético y original baile que un marplatense llevó al escenario de Got Talent

Más de una decena de artistas marplatenses deslumbraron con sus diferentes talentos al jurado de Got Talent Argentina y pasaron a los cuartos de final del certamen de Telefé. Este jueves fue el turno de "Zekrom", que se ganó su pase a la siguiente ronda con un frenético y original estilo de baile: el electro dance.

David es de Mar del Plata, tiene 28 años y utiliza ese nombre artístico, con el trabaja profesionalmente de bailarín. "El baile es como un ritual para mí. Energía y originalidad sobretodo voy a aportar. Espero que les sea de agrado" fue la respuesta del joven a la pregunta de Lizy Tagliani sobre sus cualidades, en la previa.

El marplatense sorprendió al jurado con sus frenéticos movimientos.

Una vez sobre el escenario, La Joaqui recibió a su coterráneo con sorpresa por su look, que incluía anteojos negros: "Qué pinturri eh, me gustan tus gafas". "Bien ácido", respondió el artista con frescura y causó la risa de Flor Peña.

"Bailo electro dance hace 15 años. Es un baile original de Francia y lo bailo hace 15 años, o sea que soy un veterano", detalló frente a las preguntas de Emir Abdul y de la cantante marplatense.

Los 4 integrantes del jurado le dieron el pase a la siguiente etapa del show.

El electro dance es un estilo de baile urbano con paso agitado, que generalmente se acompaña con música electro house. Comenzó en la década del 2000 y se originó en los suburbios del sur de París, Francia, dentro de los principales clubes nocturnos. El baile se centra predominantemente en los movimientos de los brazos, tomando elementos básicos de las luces brillantes y la idea de una mano siguiendo geométricamente a la otra.

Abel Pintos dio pie a la coreografía: "Vamos por la sorpresa". La frase fue premonitoria, ya que, efectivamente, los pasos del poco popular ritmo asombraron a los cuatro jurados del show, que observaron con atención cada movimiento del oriundo de la ciudad hasta el final, sin apretar ninguno de los botones.

Una vez que finalizó, comenzaron las devoluciones. "Me gusto mucho, me llamó mucho la atención. Es muy distinto a todo lo que vimos hasta ahora", dijo La Joaqui. En la misma sintonía, estuvo Abel Pintos: "Es muy curioso. No lo había visto nunca de esta manera".

"A mí me atrajo mucho verte. Me tuviste muy atenta toda la performance. Me parece que tenés movimientos muy interesantes. A mí que me gustan las fiestas electrónicas, me gustaría ir con vos porque la pasaría muy bien", aprobó la actuación Flor Peña.

Por último, Emi Abdul aseguró que vio muchos bailarines de electro dance, "pero nunca alguien que baile como vos, fue muy bueno". "Lo que hiciste es muy complicado. De varios estilos de baile, lo fusionaste y le pusiste como tu estilo. Me pareció muy interactivo", le dijo a David, que agregó que a la base de electro dance le sumó "herramientas de otras disciplinas".

Finalmente, los cuatro jurados dieron el visto bueno para que el marplatense pase a la próxima ronda de Got Talent Argentina y el coreógrafo uruguayo le dejó un consejo para su siguiente presentación: "Lo que te diría es que lo hagas mucho más televisivo, no tan para vos. Tu esencia la tenés que mantener siempre, pero sumar herramientas para que le guste a un verdulero, a mi prima... Falta algo más televisivo, pero sos crack".