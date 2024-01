Para la Uocra, la construcción en Mar del Plata por ahora no sufre la “motosierra” de Milei

A más de un mes de la asunción de Javier Milei y del anuncio que eliminará la obra pública, el empleo de la construcción en Mar del Plata aún no sufrió el impacto de la “motosierra” del gobierno libertario: la actividad mantiene sus buenas expectativas para este 2024, motivados en gran medida por el sector privado.

César Trujillo, secretario general de la Uocra local, expresó que mientras gran parte de los trabajadores están de vacaciones, como es habitual en esta época del año, se siguen proyectando obras en la ciudad.

“Por el momento no hemos tenido bajas. Por ahora sabemos que habrá trabajo en la doble mano de la ruta 11 entre Mar Chiquita y Villa Gesell: la obra no está financiada por el estado nacional sino por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y eso es una buena noticia. No sabemos a cuántos trabajadores ocupará porque también tiene mucha actividad de máquinas”, valoró en declaraciones a 0223 el dirigente.

César Trujillo, secretario general de la Uocra MDP. Foto: 0223.

El referente del sector obrero de la construcción explicó que entre los operarios que se necesitará en dicha obra, se incluyen albañiles, carpinteros y armadores de cemento. Y en ese análisis, Trujillo mencionó que entre las obras públicas que podrían encararse en 2024 está la construcción de un Parque Eólico, cerca de la Colonia Barragán. "También está lo del gasoducto Néstor Kirchner que por ahora, se haría”, señaló.

Trujillo, remarcó que obras financiadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como el de la Circunvalación, podría continuar aunque por ahora tampoco hay certezas. "Esa obra está casi hecha pero hay que esperar a ver en qué termina esto de la Coparticipación”, analizó.

El titular de la Uocra anticipó que la obra privada sigue impulsando el empleo en "La Feliz". "Tenemos a la Lamb Weston, que está casi terminada. Y los edificios que siempre se están por construir. Como siempre decimos, obra que empieza, obra que se termina. Y hay que continuar en esa línea. La verdad que gracias a los privados, se mantienen las fuente de trabajo y eso genera buenas expectativas laborales”, completó el titular de la Uocra Mar del Plata.

El sector privado impulsa el empleo en la construcción. Foto ilustrativa: 0223.

Por último, en relación al paro del 24 de enero, el dirigente confirmó la adhesión por parte de la Uocra, aunque no supo definir como será en la ciudad. “En principio decimos que debería ser de 24 horas o nada, porque después genera que si es de 12 horas como anunciaron, es un problema para cada trabajador. Pero bueno, adherimos y después vemos como será”, concluyó.