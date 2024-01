Javier Milei respondió a las críticas de Adrián Suar: "Él lo que está haciendo es la defensa de un privilegio"

En el marco de las reformas sobre Cultura que propone la Ley Ómnibus, tanto Adrián Suar como otros reconocidos actores se manifestaron en contra del Gobierno y cuestionaron el impacto negativo que podría causar la implementación de la ley. Sin embargo, el presidente de la Nación Javier Milei defendió su postura y apuntó contra los actores que se manifestaron.

El sábado pasado, Adrián Suar estuvo presente en "La noche de Mirtha", donde cuestionó la ley que propone el Gobierno: "Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada; como si sólo fuese un valor tangible desde lo económico".

"Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece", agregó el actor y productor argentino.

Además, actores como Ricardo Darín, Facundo Arana, Griselda Siciliani, Julio Chávez, Julieta Díaz, Mercedes Morán y César Bardon acompañaron a Sagai en una campaña de repudio donde destacaron que "Sagai protege los derechos intelectuales de miles de artistas y no recibe ningún tipo de aporte económico del Estado".

Ante la movilización de actores, el jefe de Estado se refirió al desfinanciamiento y respondió a las declaraciones de Adrían Suar en el ciclo radial Rock&Pop: "No podés mentirle a la gente, él lo que está haciendo es la defensa de un privilegio. Ponés en la mesa a todos los que vivien del privilegio, pero en esa mesa no están los desnutridos de la Argentina", disparó.

"Lo que pasa es que no hay plata, y si no hay plata, yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantenerle alto el nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente", añadió.