Vuelve la Fiesta Plop, con todo el brillo y los hits de Lali y Miranda
Una de las fiestas infaltables de la comunidad Lgtbqi+ vuelve a Ciudad Cultural Brewhouse Puerto para romper el sábado.
La Fiesta Plop! regresa a Mar del Plata a celebrar sus 19 años con todo el brillo, glamour y hits de Miranda y Lali, en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).
Una de las celebraciones que ya es parte del calendario infaltable de la comunidad LGBTIQ+ Argentina vuelve a la ciudad con una nueva propuesta que no te podés perder.
El próximo sábado 23 desde las 18 la fecha comenzará con "Look4all", feria de moda circular y diseños independientes, para ponerse a todo con el outfit.
Más tarde, las cortinas se correrán y darán paso a un staff conformado por más de 30 artistas (entre vestuario, música, actuación y baile) reconocidos en toda Latinoamérica.
Fiesta Plop! se ha constituido como un espacio de libertad, diversidad y desprejuicio que ya es un clásico y que ha recorrido Europa, Estados Unidos, Córdoba, Rosario, Villa Carlos Paz, Neuquén, Tucumán, Mendoza y Montevideo, entre otras.
La propuesta única que combina la experiencia de salir a bailar con un espectáculo teatral multimedia mezcla el humor, el baile y la transgresión.
Artistas nacionales e internacionales dieron sus shows en Fiesta Plop! como Pablo Vittar, Anitta, Cazzu, Detox, Sasha Velour, Natalia Oreiro, Miranda!, Bomba Estéreo, Bianca del Rio etc.
El ambiente es joven y colorido, y la música aún más. Los DJ enloquecen a la multitud con canciones de programas de televisión de los últimos 20 años y la mejor música pop, y esta vez los hits de Miranda y Lali serán el hilo conductor de toda la noche, junto a Milky Dolly como artista invitada.
Como siempre, durante la noche se podrá disfrutar de una barra de coctelería, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.
Las entradas anticipadas están a la venta en articket.com.ar y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).
