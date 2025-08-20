Vuelve la Fiesta Plop, con todo el brillo y los hits de Lali y Miranda

Más de 30 artistas en escena y con Milky Dolly como invitada, llega una nueva edición de la Fiesta Plop!

La Fiesta Plop! regresa a Mar del Plata a celebrar sus 19 años con todo el brillo, glamour y hits de Miranda y Lali, en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

Una de las celebraciones que ya es parte del calendario infaltable de la comunidad LGBTIQ+ Argentina vuelve a la ciudad con una nueva propuesta que no te podés perder.

El próximo sábado 23 desde las 18 la fecha comenzará con "Look4all", feria de moda circular y diseños independientes, para ponerse a todo con el outfit.

Más tarde, las cortinas se correrán y darán paso a un staff conformado por más de 30 artistas (entre vestuario, música, actuación y baile) reconocidos en toda Latinoamérica.

Fiesta Plop! se ha constituido como un espacio de libertad, diversidad y desprejuicio que ya es un clásico y que ha recorrido Europa, Estados Unidos, Córdoba, Rosario, Villa Carlos Paz, Neuquén, Tucumán, Mendoza y Montevideo, entre otras.

La propuesta única que combina la experiencia de salir a bailar con un espectáculo teatral multimedia mezcla el humor, el baile y la transgresión.

Artistas nacionales e internacionales dieron sus shows en Fiesta Plop! como Pablo Vittar, Anitta, Cazzu, Detox, Sasha Velour, Natalia Oreiro, Miranda!, Bomba Estéreo, Bianca del Rio etc.

El ambiente es joven y colorido, y la música aún más. Los DJ enloquecen a la multitud con canciones de programas de televisión de los últimos 20 años y la mejor música pop, y esta vez los hits de Miranda y Lali serán el hilo conductor de toda la noche, junto a Milky Dolly como artista invitada.

Como siempre, durante la noche se podrá disfrutar de una barra de coctelería, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.

Las entradas anticipadas están a la venta en articket.com.ar y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).