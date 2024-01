Cómo accionar ante un incendio, en plena semana de calor extremo

Luego de que el Municipio advirtiera que se transitan cuatro días de riesgo extremo de incendios forestales, desde Defensa Civil y Bomberos marplatenses contaron cómo se aborda el trabajo interdisciplinario para incrementar la prevención.

"Estábamos previendo este momento, por lo que hicimos diversas reuniones con vecinos y autoridades locales durante el año para poder estar prepararnos. Tuvimos 20 días de lluvias intensas, lo que parecía que alejaba este peligro pero finalmente llegó", explicó Alfredo Rodríguez, coordinador de Defensa Civil, quien aseguró que tienen "todos los elementos del Estado disponibles".

Según manifestó el funcionario, es importante saber que se avecinan de 5 a 7 días de temperaturas de más de 30 grados. "La vegetación creció y está seca, lo que hace que esto sea muy peligroso. Hoy vamos a colocar el cartel n° 14 de riesgos por incendios forestales y nuestra prevención es advertir que algo tan simple como arrojar una colilla de cigarrillo por la ventana del auto al pasto puede generar un incendio".

Hoy se colocó el cartel nª14 de prevención de incendios. Foto de archivo 0223.

Un detalle tan mínimo como este ocasiona un trabajo enorme para bomberos y personal municipal. "A ellos les ha generado tremendas corridas durante la temporada. Sin ir más lejos, hubo alrededor de 800 incendios el verano pasado", manifestó Rodríguez.

¿Qué cuidados tener?

El jefe de Bomberos del Cuartel Sierra de los Padres, Sergio Mostafá, indicó que harán mucho hincapié en las medidas de prevención: "Con el riesgo extremo que tenemos hoy recomendamos que la gente no haga fuegos, no arroje colillas, que al menos alrededor de 10 metros a la redonda de su casa pueda tener el pasto bien corto. Es importante que no se ponga en peligro a la propia vivienda y a los que viven adentro".

El corte de pastos es una de las medidas fundamentales para evitar los incendios. Foto de archivo 0223.

Por su parte, Mostafá recomendó a la gente que, cuando detecte un fuego, no espere a que esté descontrolado, sino que lo detecte y avise inmediatamente al 100 que es el número de Bomberos de Mar del Plata o de Sierra de los Padres.

"Tiene que hacer el raleo que los árboles y que a menos de 3 metros de altura no haya ramas secas para que no se desate un incendio aéreo", agregó.

Si bien este año se ha reducido bastante la cantidad de incendios, las autoridades aseguran que mucho fue producto de la cantidad de agua que cayó gracias a las lluvias generadas por el fenómeno del Niño. "Hay que entender que el peligro sigue, porque lo que no se quemó en noviembre o diciembre, es muy probable que se queme ahora", finalizó Mostafá.